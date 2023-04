Desjardins songe à fermer ses guichets la nuit sur la rue Racine

Malgré l’installation d’un système de surveillance, les employés constatent chaque matin la présence de détritus dans le local du centre-ville.

La coopérative avait rouvert les guichets en période nocturne après le meurtre d’Éric Gaudreault à l’automne 2021. Une alarme stridente se fait entendre lorsque des personnes sont détectées à l’intérieur, mais ce mécanisme de surveillance n’empêche pas les personnes en situation d’itinérance de s’y réfugier notamment pour consommer.

Le porte-parole régional de Desjardins, Patrice Vachon, mentionne que les options sont limitées

Ce n’est pas une situation facile. Certains [endroits] ont fermé en soirée et la nuit. Nous, ce qu’on fait, c’est de regarder les statistiques d’achalandage pour voir à trouver la meilleure solution [...] On a tendu la main, on a fait un don majeur à la maison des sans-abri, mais il faudra des solutions plus tôt que tard, car ça ne va pas pas bien , a-t-il expliqué en entrevue à l’émission C’est jamais pareil, mardi.

Dans la journée, un agent de sécurité est en place. Desjardins est la seule institution financière à maintenir ses guichets en service la nuit au centre-ville de Chicoutimi.