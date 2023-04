Crise de l’itinérance à Toronto : les solutions des candidats à la mairie

La crise de l'itinérance est pire que jamais à Toronto. Le nombre de sans-abri est à la hausse et les intervenants du milieu tirent, encore une fois, la sonnette d'alarme auprès des candidats au poste de maire de Toronto, qui sont en pleine campagne électorale.

Toronto n’a jamais vu autant de sans-abri dans ses rues. La situation est sans précédent, affirme le travailleur auprès des personnes en situation d'itinérance, Greg Cook.

Tellement de gens continuent de mourir chaque année. On demande à la Ville de faire preuve de leadership et de fournir plus de financement de tous les paliers de gouvernement pour répondre à la crise , souligne le travailleur de rue.

Près de 10 800 personnes étaient sans abri à Toronto au cours des trois derniers mois et 187 personnes en situation d'itinérance sont mortes l’an dernier, d'après les données de la Ville.

Selon le membre du réseau Shelter & Housing Justice Network, Greg Cook, la crise de l'itinérance n'a jamais été aussi criante à Toronto. Photo : Radio-Canada

L'organisme Shelter and Housing Justice Network (SHJN) demande à la Ville, et au prochain maire d'en faire plus pour lutter contre le sans-abrisme grandissant dans la Ville.

« Il faut que le prochain maire prenne la situation au sérieux et qu'il s'assure qu'il y a suffisamment de places dans les refuges, notamment. » — Une citation de Greg Cook, membre du réseau Shelter & Housing Justice Network

Le statu quo est inadmissible. Le prochain maire devra mettre en place des politiques concrètes et devra réclamer que les gouvernements provincial et fédéral agissent [pour répondre à la crise] , ajoute-t-il.

Plan d'action des candidats

En ce moment, nous avons une crise de l'itinérance. C'est critique , constate la candidate à la mairie de Toronto Olivia Chow.

Nous devons ouvrir des espaces intérieurs faciles d'accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offrent des conditions de vie sécuritaires , croit Mme Chow.

Solutions d'Olivia Chow Ouverture de centres de réchauffement et de refroidissement toute l'année

Doubler le financement du fonds Toronto Rent Bank pour aider les ménages à payer leur loyer

pour aider les ménages à payer leur loyer Presque tripler les soutiens à la prévention des expulsions

Empêcher la perte de milliers de logements abordables par le financement amélioré de fournisseurs de logements

Construire des centaines de milliers de logements supplémentaires, y compris « des logements très abordables et des loyers adaptés au revenu »

Le conseiller municipal Josh Matlow estime qu'il est non seulement temps de reconnaître l'urgence de la situation, mais il faut en faire une priorité .

Il ajoute que la meilleure façon de lutter contre la crise de l'itinérance, selon lui, est de s'assurer que tout le monde ait accès au logement .

Solutions de Josh Matlow Ouverture de centres de réchauffement et de refroidissement toute l'année

Construire davantage de logements abordables et de logements au loyer adapté au revenu

Améliorer la capacité, le climat interne et la sécurité des refuges pour sans-abri

Augmentation des services liés à la santé mentale et la toxicomanie

Plus étroite collaboration avec les intervenants du milieu

Pour les candidats à la mairie, Olivia Chow, Josh Matlow, Mitzie Hunter et Ana Bailão, tous les résidents torontois ont le droit d'avoir accès au logement.

Nous avons une crise de l'itinérance, des opioïdes et de santé mentale et nous avons besoin d'actions immédiates , reconnaît l'ancienne mairesse adjointe de Toronto, Ana Bailão.

Nous avons besoin de lits dans les refuges, nous devons nous assurer que les centres de réchauffement [et de rafraichissment] sont ouverts et nous devons identifier les bâtiments que nous pouvons utiliser tout en améliorant l'offre de logements , a-t-elle lancé en conférence de presse, mardi.

Ana Bailão était la présidente du comité de la planification et de l'habitation de la Ville de Toronto. Photo : Radio-Canada

Nous avons besoin de solutions sur la table. C'est sur quoi je vais travailler en collaboration avec les autres gouvernements , affirme-t-elle.

Au cours du mandat de l'ancien maire John Tory, elle était responsable du dossier du logement à Toronto, ce qui inquiète M. Cook.

Certains candidats ont de meilleures plateformes que d'autres. Olivia Chow n'a encore rien de concret, mais elle s'est dite préoccupée par la situation , dit-il.

Je suis très inquiet de la plateforme d'Ana Bailão. Elle s'occupait du logement au conseil municipal de Toronto et la situation a continué d'empirer. Elle a souvent voté du côté de John Tory , explique Greg Cook.

Mitzie Hunter croit que l'accès au logement pour tous est un droit fondamental. Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

De son côté, l'ancienne ministre et députée provinciale, Mitzie Hunter, dit avoir un plan complet pour aborder l'itinérance, y compris l'itinérance chez les jeunes .

La candidate à la mairie suggère une stratégie en trois volets : réduire l'itinérance, améliorer la stabilité du logement et accroître le bien-être mental.

Solutions de Mitzie Hunter Ouverture de centres de réchauffement et de refroidissement toute l'année

Ajout de 400 nouveaux lits en refuge pour remédier à la surcapacité permanente du système

Doubler la capacité des programmes d'aide aux personnes en situation d'itinérance

2000 nouveaux logements avec des services de soutien grâce à un financement permanent

Augmenter les services de prévention des expulsions pour les logements locatifs

Accroître l'aide des intervenants en services de soutien aux pairs, des psychologues et des travailleurs sociaux

Mise en place d'au moins cinq nouvelles équipes pour répondre aux besoins en santé mentale des 1000 jeunes en situation d'itinérance de la Ville

Intervenir en aidant les jeunes et les adultes qui s'installent dans un logement permanent avec des systèmes de soutien

L'itinérance à Toronto est une crise qu'on a laissée devenir incontrôlable , croit, pour sa part, l'ancien chef du Service de police de Toronto et candidat à la mairie, Mark Saunders.

Il doit annoncer son plan sur le logement, la santé mentale et la toxicomanie très prochainement , affirme-t-il dans une déclaration écrite.

Selon lui, les services d'aide aux personnes en situation d'itinérance ne sont pas coordonnés et ferment souvent à 17h .

« La Ville a laissé tomber les sans-abri et c'est une urgence à laquelle nous devons répondre immédiatement. » — Une citation de Mark Saunders, candidat à la mairie

Mark Saunders ajoute que le nombre de nouveaux logements avec des services de soutien et le nombre de logements au loyer fondé sur le revenu ont été insuffisants pour répondre à la demande croissante .

Mark Saunders a été le chef de la police de Toronto de 2015 à 2020. Photo : Radio-Canada

Il a dit, mardi, vouloir changer la stratégie actuelle de la Ville de Toronto en matière de toxicomanie pour miser sur les traitements contre la dépendance, mais n'a pas dévoilé comment il compte répondre à la crise de l'itinérance.

M. Saunders s'est plutôt concentré sur la crise des opioïdes en demandant d'arrêter la demande de décriminalisation des drogues.

L'ombudsman de Toronto a critiqué la Ville pour le démantèlement de campements de sans-abri à l'été 2021. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le Comité économique et de développement communautaire a approuvé à l'unanimité mardi une motion pour demander à la Ville de Toronto de déclarer l'état d'urgence devant cette crise de l’itinérance.

La motion symbolique doit envoyer un message sur l’urgence dans laquelle se trouve Toronto et le besoin de faire mieux en la matière, selon les conseillers municipaux.

De son côté, l'intervenant auprès des sans-abri, Greg Cook espère que les candidats proposeront une vision pour Toronto où tout le monde à une maison .

L'élection partielle pour choisir le prochain maire de la Ville aura lieu le 26 juin.