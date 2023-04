Des tests pour détecter un dangereux narcotique en circulation à Sudbury

La xylazine est un tranquillisant conçu pour un usage vétérinaire sur les grands animaux comme les chevaux et le bétail.

Santé publique Sudbury et districts fournit depuis un mois des bandelettes de test pour la xylazine au Réseau Access Network, l'organisme qui gère le site consommation supervisée de la ville.

Il n'est pas prévu ou approuvé pour une utilisation chez les humains, mais on le trouve actuellement coupé dans l'approvisionnement non seulement des opioïdes, mais aussi de certains stimulants , indique Sam Mortimer, infirmière de santé publique au sein de l'équipe de santé mentale et de toxicomanie du service de santé de Sudbury.

Le bureau de santé publique avait sonné l’alerte en février dernier quant à la présence de ce tranquillisant dans les drogues dans la région, mettant en garde les consommateurs face aux risques de consommation de cette substance.

La xylazine a la particularité de causer une surdose qui ne peut pas être renversée par l’utilisation de naloxone, contrairement à la plupart des surdoses liées aux opioïdes.

Le site avait déjà accès à des bandelettes pour tester les benzodiazépines et le fentanyl.

Selon Mme Mortimer, si un consommateur de drogues ne peut pas accéder au site de consommation supervisée, il devrait avoir un ami ou un proche à proximité s'il consomme des opioïdes.

Il existe également une ligne téléphonique, appelée Service national d’intervention en cas de surdose, au 1-888-688-6677, une ligne téléphonique à laquelle les consommateurs de drogues peuvent accéder avant de consommer afin d'être mis en contact avec quelqu'un en cas de surdose.

