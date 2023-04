D’après un rapport commandé par le gouvernement provincial, une forte proportion des travailleurs de la santé au Manitoba ont souffert d'épuisement professionnel ou ont envisagé de démissionner en 2021. Selon la firme Deloitte, qui a produit le rapport, les taux sont « plus élevés que ceux rapportés ailleurs au Canada ».

Le rapport a été achevé il y a plus d'un an, en avril 2022, mais il n'a pas été rendu public jusqu’à ce que des représentants de l'opposition en obtiennent une copie et la partage aux médias cette semaine.

Selon l'analyse de la firme Deloitte, plus des deux tiers (68 %) du personnel en santé rapportent avoir souffert d'épuisement professionnel. Plus de la moitié d'entre eux (54 %) ont envisagé de démisionner et de chercher un nouvel emploi, ce chiffre passe à 67 % pour les infirmières.

Le rapport indique également que ces problèmes sont principalement dus à des facteurs qui échappent au contrôle des employés, tels que la charge et les quarts de travail, ou encore la gestion.

Par ailleurs, il indique aussi que si la situation ne change pas, cela peut présenter « un risque pour les employés, les patients et pour l'ensemble du système de santé ». Toutefois, les auteurs précisent que cela peut s’améliorer avec « des interventions ciblées ».

Aussi, le rapport recommande notamment de développer une stratégie à l'échelle du système pour soutenir le bien-être des employés, de revoir les ratios de personnel et d'établir des plans pour réduire les tâches non essentielles.

Un dossier politique sous surveillance

Il faut expliquer pourquoi ce rapport a été enterré , a déclaré le chef Parti Libéral du Manitoba, Dougald Lamont, lors de la période de questions à l'Assemblée législative, lundi.

Il ajoute ne pas comprendre pourquoi ce rapport n’a pas été rendu public. Pour lui, il contient des idées tangibles qui pourraient être implémentées en quelques mois pour aider les travailleurs de la santé.

Le chef du NPD , Wab Kinew, a demandé à plusieurs reprises combien avait coûté le rapport. Il soutient aussi que le gouvernement actuel ne devrait pas dépenser de l'argent pour des consultants externes .

Selon Wab Kinew, le gouvernement provincial pourrait plutôt consulter les fournisseurs de soins de santé concernés et consacrer cet argent aux soins de santé.

Le gouvernement n'a pas répondu aux questions posées lundi sur les mesures mises en œuvre.

Cependant, la ministre de la Santé, Audrey Gordon, reconnaît qu'il y a encore du travail à faire et rappelle l'engagement des dirigeants du système de santé à soutenir leurs employés.

Avec les informations de Ian Froese