Tramway de Québec : l’usine de La Pocatière n’aura que des miettes, déplore le syndicat

Le contrat de 1,3 milliard de dollars prévoit la conception et la construction des rames du tramway ainsi que leur entretien pour les 30 prochaines années.

Or, l'usine d'Alstom à La Pocatière ne fera que la dernière étape du contrat, soit l'assemblage, se désole le syndicat.

Il y a un mois et demi, on nous parlait de fabrication aussi. On nous disait que le tramway allait être fabriqué ici , indique son président, Marco Lévesque.

« C’est un contrat qui est payé 100 % par les Québécois, qui est au Québec, on a une usine à côté, c’est pratiquement dans la cour et on s’en va donner la fabrication au Mexique, on ne comprend pas ça. » — Une citation de Marco Lévesque, président du Syndicat des employés de l'usine d'Alstom à La Pocatière

Pour l'instant, Alstom n'a pas confirmé que la fabrication des rames du tramway de Québec se fera au Mexique. Dans son communiqué annonçant la signature du contrat, l'entreprise indique que les rames du tramway seront développées par les ingénieurs d’Alstom basés à Saint-Bruno-de-Montarville , et qu'elles seront assemblées dans son usine de La Pocatière.

L'assemblage des pièces représenterait environ 20 % du contrat, selon M. Lévesque.

En 2021, Québec a octroyé un prêt avec possibilité de pardon de 56 millions de dollars à l'entreprise Alstom, notamment dans le but de lui permettre remporter davantage d'appels d'offres et de consolider les emplois de ses travailleurs dans la province.

Actuellement, quelque 400 employés travaillent à l'usine de La Pocatière. L'assemblage du tramway de Québec devrait commencer en 2025.

Avec la collaboration de Patrick Bergeron