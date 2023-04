Le film Peter Pan et Wendy de Disney présenté avant sa sortie à Terre-Neuve

Les résidents de Saint-Jean et de Bonavista à Terre-Neuve-et-Labrador ont eu droit à une projection spéciale du nouveau film de Disney Peter Pan et Wendy lundi soir.

C’est qu’une partie du film a été tournée sur la péninsule de Bonavista et à d’autres lieux de l’île de Terre-Neuve en août 2021.

Le tapis rouge a été déployé lundi soir à Saint-Jean pour présenter le film, trois jours avant son arrivée sur la plateforme de diffusion Disney +.

C’est important pour la province d’avoir un joueur aussi important de l’industrie venir ici et s’intéresser à nos sites. Et ensuite, de venir et de tourner un film , remarque Mark Sexton, président de la Corporation de développement de l’industrie du film de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le producteur Jim Whitaker dit qu’il voulait voir le long métrage en compagnie de résidents d’une région aussi centrale à l’action du film.

Plusieurs enfants terre-neuviens ont participé à la production, entre autres comme substituts aux acteurs. Photo : Radio-Canada

Notre réalisateur voulait que le Pays imaginaire ressemble à Terre-Neuve. Avec ses falaises et ses plages de galets, l’océan à perte de vue…Je suis très reconnaissant , souligne M. Whitaker.

Faire croître l'industrie

Le premier ministre Andrew Furey était présent lors de la présentation et espère que l’industrie pourra croître.

Je veux dire, on pourrait tourner une série comme Le Trône de Fer ici! Pourquoi pas? Nous pouvons rivaliser avec la Nouvelle-Zélande, l’Écosse et l’Irlande , souligne-t-il.

Lors de l’annonce de la production du film, Terre-Neuve-et-Labrador avait accordé un rabais de 30 % sur les coûts de production jusqu’à concurrence de 3 millions de dollars. La Corporation de développement de l’industrie du film de Terre-Neuve-et-Labrador a offert un soutien par l’entremise de deux programmes, soit le programme d’investissement en capital et le crédit d’impôt pour l’industrie du film de la province.

Avec des informations d’Alex Kennedy