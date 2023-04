L’inflation recule à 4,6 % en N.-É. en mars, mais les prix des aliments restent élevés

Mais ça ne veut pas dire que les Néo-Écossais verront les prix chuter, selon un professeur agrégé d'économie de l'Université Saint Mary's à Halifax.

Nous pourrions ne pas voir les prix [d'avant la COVID-19] nulle part dans un futur proche , confie Bidyut Talukdar.

Il explique que les prix de l'énergie, qui comprennent l'essence et le gaz naturel, sont l'une des raisons pour lesquelles l'inflation ralentit. Le taux d'inflation de l'essence en Nouvelle-Écosse était négatif de 12,2 % le mois dernier.

Les prix des carburants ont baissé depuis un an. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Les taux d'inflation mesurent la variation d'une année à l'autre du coût d'un ensemble de biens.

Le coût des produits d'épicerie dans la province a augmenté de 10,6 % en mars, par rapport au même mois en 2022. C'est à égalité avec le taux le plus élevé au Canada, bien que toutes les provinces continuent de connaître une inflation alimentaire élevée.

Le taux d'inflation de l'épicerie en Nouvelle-Écosse a culminé en novembre dernier à 13,1 %, le taux le plus élevé depuis juillet 1981.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues aux interruptions de la COVID-19, les pénuries de main-d'œuvre, dans certains cas les tarifs et la hausse du coût des intrants sont parmi les raisons qui expliquent la forte inflation , dit Bidyut Talukdar. Le coût des engrais a aussi doublé par rapport au prix de 2020.

Il dit que la guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie perturbe également les marchés mondiaux des produits de base, en particulier le prix des céréales.

Que ce soit la production, le transport ou encore la transformation, beaucoup des maillons de la chaîne d’approvisionnement sont affectés depuis la pandémie. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Rae-Leigh MacInnes, une résidente de Cole Harbour, songe même à 44 ans à se trouver un deuxième emploi pour couvrir le coût de la vie.

Je l'ai déjà fait. J'étais plus jeune, mais oui, si je dois faire ça, c'est ce que je ferai , dit-elle.

Elle admet que l'inflation l'a aussi rendue plus consciente de ce qu'elle achète à l'épicerie.

L’inflation affecte aussi son logement. Avant, elle avait une voiture et pouvait se rendre à Halifax pour travailler tout en vivant à Truro, où les logements sont moins chers. Mais, elle a perdu sa voiture dans un accident de la route et elle a été forcée de déménager dans la capitale. Depuis elle dort sur les fauteuils d'amis.

Je n'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir une maison stable depuis [presque] un an maintenant , dit-elle.

Je veux trouver une maison où je me sens en sécurité, et en faire ma maison!

Les prix des maisons et des loyers restent élevés en Nouvelle-Écosse. Photo : Associated Press / David Zalubowski

Le coût de la location et de la possession d'une maison en Nouvelle-Écosse a augmenté de 8,8 % et de 7,6 %, respectivement, en mars, par rapport à l’an passé. Ce sont les premier et deuxième taux les plus élevés au Canada.

Bidyut Talukdar dit que l'une des raisons pour lesquelles le prix des logements a augmenté si rapidement en Nouvelle-Écosse est que l'offre ne suit pas la demande croissante.

La demande de logements a augmenté de manière disproportionnée depuis la pandémie , dit-il en ajoutant que le coût de la construction a aussi augmenté.

Malgré tout, Bidyut Talukdar s'attend à ce que l'inflation continue de baisser progressivement. Il prédit que même l'inflation alimentaire refroidira cet été.