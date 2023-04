Plaidoyer pour une modernisation des règlements de zonage à l’Île-du-Prince-Édouard

La province a de façon constante l’un des taux d'inoccupation les plus faibles au pays ces dernières années grâce en grande partie à sa croissance démographique. L’industrie de la construction peine à suivre le rythme.

David Arsenault, président de l’entreprise de construction Arsenault Properties, en a parlé durant l’assemblée annuelle de la Fédération des municipalités de l’Île-du-Prince-Édouard, lundi, à Souris.

L’industrie, explique-t-il, veut répondre aux besoins des personnes qui s’établissent dans la province pour y vivre, y travailler et faire progresser les communautés.

David Arsenault conseille aux municipalités d’adopter des politiques en matière de construction qui élimineraient pratiquement le processus de changement de zonage. Le processus à l’heure actuelle comprend trop de variables qui ralentissent les choses, selon lui.

Si c’est un projet de construction de qualité qui répond aux arrêtés municipaux, alors nous pourrions seulement présenter les plans, demander un permis et c’est tout. Il est inutile de passer deux ans à faire des réunions publiques et faire des appels à la Commission de réglementation et d’appels de l’Île pour amener un projet au point où nous pouvons enfin demander un permis , explique David Arsenault.

David Arsenault, propriétaire de l’entreprise Arsenault Properties, affirme que l'Île-du-Prince-Édouard a du rattrapage à faire en matière de zonage. Photo : Radio-Canada / Tony Davis

Un tel changement, selon lui, aiderait les municipalités à répondre à la croissance démographique.

C’est d’aller au coeur des restrictions et des barrières dans les arrêtés et les plans municipaux et de les mettre à jour pour que le changement, qui est inévitable, facilite les choses pour les constructeurs, les résidents et les communautés grandissantes , ajoute M. Arsenault.

L’urbanisme sera essentiel, selon le ministre

Le ministre du Logement, des Terres et des Communautés, Rob Lantz, reconnaît la crise du logement. Il dit que c’est une priorité de son gouvernement.

Les discussions du panel qui a abordé lundi l’importance de l’urbanisme à l’échelle municipale et provinciale sont encourageantes, estime Rob Lantz.

L’urbanisme approprié crée un environnement efficace pour la construction et contribue à créer de meilleurs environnements communautaires, sociaux et économiques plus propices à la croissance actuelle dans la province , déclare Rob Lantz.

Rob Lantz, ministre du Logement, des Terres et des Communautés, souligne que la crise du logement est une priorité du gouvernement de Dennis King. Photo : Radio-Canada / Tony Davis

Nous avons entendu la critique légitime que nous ne fussions probablement pas préparés en vue de la croissance que nous connaissons depuis une décennie ou plus , poursuit le ministre.

Nous faisons du rattrapage dans une certaine mesure et l’urbanisme sera essentiel pour atteindre nos objectifs ambitieux , ajoute Rob Lantz.

Il prévoit que les consultations au sujet d’un nouveau plan stratégique s'achèveront à l’automne, mais il espère accélérer les choses. Il dit que c’est une priorité pour le premier ministre. Nous allons recruter en conséquence pour relever tous ces défis.

D’après un reportage de Devon Goodsell