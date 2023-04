Mathieu Fleury fait chevalier de l’Ordre de la pléiade

La Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie a dévoilé, lundi, ses récipiendaires de l’Ordre de la Pléiade pour 2023.

Parmi les personnalités reconnues comme ayant servi les idéaux de la Francophonie, on retrouve notamment Mathieu Fleury qui s'est illustré comme un défenseur des droits des Franco-Ottaviens, étant notamment un des acteurs clés dans la reconnaissance du fait bilingue de la Ville d’Ottawa dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.

M. Fleury a siégé au conseil municipal pendant 12 ans. Pressenti comme candidat à la mairie en 2022, il a finalement décidé de faire une pause politique.

Plus tôt cette année, M. Fleury avait déjà été récompensé pour son implication en francophonie. En février, il avait reçu le prix Bernard Grandmaître 2023.

Parmi les autres personnalités reconnues cette année par la Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, se trouvent :

Dennis Dawson, ancien sénateur, ancien député, ancien membre de l’exécutif de la Section canadienne de l’ APF – grade de commandeur

Robert Aubin, ancien député, ancien membre de l’exécutif de la Section canadienne de l’ APF , ancien président de la Commission des affaires parlementaires de l’ APF – grade d’officier

Gaston Bernier, bibliothécaire – grade de chevalier

Sylvie Boucher, ancienne députée, ancienne membre de l’exécutif de la Section canadienne de l’ APF – grade de chevalier

Nicole Buteau, présidente du centre éducatif et de l’agence familiale London French Day Care Centre – grade de chevalier

Louise Lacoursière, romancière et biographe – grade chevalier

Après trois ans de pause occasionnée par la pandémie, il est particulièrement réjouissant de reconnaître à nouveau les contributions et accomplissements de personnalités qui se démarquent au sein de la francophonie canadienne , a souligné le président de l’ APF et président de la Section canadienne de l’ APF , le député fédéral franco-ontarien de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin, par voie de communiqué.

Reconnaissance internationale, la Pléiade est destinée à souligner les mérites éminents des personnalités qui se sont distinguées en poursuivant les idéaux de l’ APF et de la Francophonie . Les cinq échelons de l’Ordre de la Pléiade sont : chevalier, officier, commandeur, grand officier et grand-croix.