Le service normal a repris sur la ligne verte du métro

Dans un communiqué, la STM annonce qu'une équipe d'experts a évalué la voute du tunnel au cours de la nuit de lundi à mardi entre les stations Saint-Laurent et Berri-UQAM. Après plus de six heures d’auscultation, de martelage et d’observation, la dégradation du béton est superficielle et l'intégrité de la voute n'est pas remise en question , indique la STM .

La société ajoute que les travaux ont permis de retirer le béton de surface qui pouvait tomber. Par conséquent, la STM peut assurer la reprise du service en toute sécurité.

La ligne verte avait été fermée lundi entre les stations Frontenac, à l'est, et Lionel-Groulx, à l'ouest à la suite de la découverte de fissures dans le tunnel entre les stations Berri-UQAM et Saint-Laurent.

