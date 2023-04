La Matanie dépose son plan de conservation des milieux humides

Le Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) est à la fois un outil de gestion, mais aussi une cartographie de tous les milieux humides du territoire de la MRC.

Les milieux humides sont comme des filtres, ils filtrent l’eau et les polluants et sont très utiles pour réduire les inondations, parce qu’ils viennent réguler les différents bassins et cours d’eau. Ils ont aussi une biodiversité riche et très intéressante , explique le coordonnateur du groupe environnemental Uni-Vert, Guy Ahier, qui a pris part au comité de travail du PRMHH .

Un ruisseau qui coule en forêt. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Le PRMHH touche aussi les milieux humides et hydriques (MHH) qui se trouvent sur des terres privées de la MRC .

Le plan détermine les milieux humides d’intérêt pour la conservation et leur accorde un statut d’utilisation durable ou de protection. Les autres zones ne possèdent pas de statut particulier.

C’était le bon moment pour faire cet exercice, maintenant, de faire un diagnostic complet et de voir les effets de potentiels projets sur nos milieux humides , indique Eugénie Arsenault, ingénieure forestière à la MRC de la Matanie, qui a travaillé à l’élaboration du plan.

La réalisation de ce plan par les MRC du Québec est une nouvelle obligation légale du ministère de l’Environnement en vertu de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques.

Cette loi vise un objectif de zéro perte nette de ces milieux, c’est-à-dire d’assurer une certaine compensation si un milieu humide venait à être altéré ou détruit.

Si on ne peut pas l'éviter, qu’on a essayé le plus possible de minimiser les impacts, qu’on n’a pas d’autres alternatives et qu’on n’a pas le choix de faire [un projet] à cet endroit-là, nous, avec le plan, on a déterminé où et comment on voulait que les milieux humides soient compensés sur notre territoire , explique Mme Arsenault.

Il y a plusieurs manières de procéder pour compenser la perte d'un milieu humide. Ça peut être de la restauration ou la création de milieux ailleurs, par exemple, une tourbière qu’on viendrait recréer , précise l’ingénieure.

Anticiper les pertes

Bien que la MRC souhaite éviter et minimiser le plus possible d’abîmer ou de détruire un milieu humide, certaines pertes sont tout de même envisageables.

La Matanie dépose son plan de gestion et de conservation des milieux humides. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

La MRC a donc fait l’exercice de calculer les pertes de milieux humides sur le territoire dans la prochaine décennie. On a consulté les différentes municipalités pour connaître leur prévision de ce qui allait être construit dans les dix prochaines années et si ça tombait sur un milieu humide, on le comptabilisait , explique Eugénie Arsenault.

Selon les estimations, ce sont 8,3 hectares de milieux humides sur le territoire de La Matanie qui pourraient être détruits au cours des prochaines années et qui devront être compensés.

C’est ça qu’il fallait prévoir de compenser dans notre PRMHH , mais nous on est allé un peu plus loin ça, parce qu’on on a fait l’exercice de ressortir des projets de compensation et de création de milieux et on croit qu’au final, on va compenser plus que le 8,3 hectares estimé , ajoute Mme Arsenault.

« On vise un gain de milieux humides. » — Une citation de Eugénie Arsenault, ingénieure forestière à la MRC de la Matanie

Laisser les milieux humides tranquilles

Le groupe environnemental Uni-Vert déplore que la méthode de compensation passe avant la méthode de protection de ces zones.

La première solution est de ne pas agir sur les milieux humides et de proposer plutôt des solutions de restauration et de protection plutôt que de compensation, parce qu’une compensation signifie qu’il y a un milieu détruit et ce n’est pas l’idéal , affirme Guy Ahier.

« Le développement peut se faire ailleurs que dans des milieux humides. Il faut réduire à la source, c’est-à-dire de ne pas détruire ces milieux. » — Une citation de Guy Ahier, coordonnateur du groupe environnemental Uni-Vert

M. Ahier indique que la concertation est nécessaire pour bien conserver ces milieux naturels. Les décideurs et les promoteurs auraient intérêt et devraient essayer le plus possible de se concerter, mais aussi de prendre le temps de vraiment penser avant d’intervenir ou de faire quoi que ce soit dans un milieu qui est catégorisé comme milieu humide , souligne-t-il.

Des quenouilles au bord d'un étang en automne à Matane. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

M. Ahier salue tout de même les 43 actions que propose le plan.La quarantaine d’actions est divisée en quatre thématiques, soit l’acquisition de connaissances, les interventions terrain, les politiques et réglementations, ainsi que la sensibilisation.

Il a quand même un bon travail de fait dans ce plan et les différentes propositions sont intéressantes pour améliorer les choses , commente M. Ahier.

Le PRMHH est valide pour dix ans et sera réévalué tous les cinq ans.