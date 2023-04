Déneigement à Saint-Fulgence : le règlement d’emprunt bloqué par les citoyens

Le registre était accessible de 9 h à 19 h au bureau de la municipalité de Saint-Fulgence.

Quelque 287 personnes habiles à voter ont signé le registre afin de demander un scrutin référendaire sur le projet. Il fallait 229 signataires pour bloquer la proposition.

La municipalité désirait effectuer elle-même le déneigement de sa voirie après que les coûts du plus bas soumissionnaire soient passés de 4700 $ le kilomètre à 9700 $ au moment du renouvellement du contrat.

Le maire, Serge Lemyre, et d’autres conseillers municipaux avançaient que le règlement d’emprunt tel que proposé aurait permis à la municipalité d’effectuer des économies importantes.

Le conseil municipal devrait se réunir au courant de la prochaine semaine afin de déterminer s’il y aura la tenue d’un référendum sur le projet. Toutefois, la fenêtre d’opportunité est compromise pour mener à bien un tel projet dans les délais, estime le maire de Saint-Fulgence.

Le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

La principale problématique n’est pas les coûts de la tenue d’un référendum, mais le temps [...] Nous avons une fenêtre avec l’entrepreneur pour lui aviser qu’on ne renouvelle pas le contrat et puis avoir les véhicules à temps pour le mois de novembre , déplore M. Lemyre qui indique qu’entre autres le garage et les employés avaient été trouvés et que maintenant le tout risque de tomber à l’eau .

Des citoyens ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux en incitant à signer le registre et en précisant le manque de transparence du projet.

Rappelons que certaines municipalités dont Saguenay et Saint-Honoré ont repris en régie le déneigement d'une majeur partie de leur réseau routier.