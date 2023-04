Mort de Myles Gray : « Je suis désolé pour la perte de votre fils »

Je suis désolé pour la perte de votre fils , a déclaré l’agent John Gravengard, des trémolos dans la voix, à la toute fin de son témoignage, lundi matin. Je suis un père moi aussi. Ce n’est pas facile, et je suis sincèrement désolé pour votre perte.

Le policier, arrivé en renfort lors de l’intervention policière qui a mené à la mort de l’homme de 33 ans, est le premier intervenant à exprimer des regrets à la famille depuis le début de l’enquête du coroner, lundi dernier.

La mère de Myles Gray, Margie Gray, avait exprimé, la semaine dernière, sa frustration face aux témoignages des policiers. Elle avait dit espérer des excuses pour la façon dont ils avaient traité son fils.

La soeur de Myles Gray, Melissa (à gauche) et sa mère, Margie Gray, lancent un appel à la justice à l'ouverture de l'enquête du coroner sur sa mort, le 17 avril 2023. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

L’agent John Gravengard ne fait pas partie des sept policiers qui pourraient faire face à des procédures administratives en raison de leur intervention ce jour-là.

Arrivé alors que Myles Gray était déjà menotté, l’agent a aidé les policiers déjà présents à le maîtriser en immobilisant sa jambe droite, et jugé qu’il présentait alors un risque faible .

À quelques reprises durant son témoignage, le policier a semblé affecté par les événements, près de huit ans après les faits.

Une intervention fatale

Myles Gray est mort le 13 août 2015, des suites d’une intervention de la police de Vancouver dans un quartier résidentiel du sud de la ville.

L’entrepreneur de la côte Sunshine, de passage dans le secteur, avait injurié une femme et l’avait aspergée avec un boyau d’arrosage, ce qui avait incité deux témoins à composer le 911.

Selon un rapport du bureau du procureur de Colombie-Britannique, une fois arrivés sur place, les agents ont tenté de maîtriser les bras et les jambes de Myles Gray. Ils l’ont roué de coups de poing, de pied et de genou, l'ont aspergé de gaz poivré et l'ont frappé avec une matraque.

Ses blessures comprenaient une fracture du larynx, une dislocation de la mâchoire, plusieurs os cassés, une hémorragie cérébrale et une rupture d'un testicule. Elles étaient telles que les médecins légistes n’ont pu déterminer la cause exacte de son décès.

Personne, sauf la police, n'a vu ce qui s'est passé ce jour-là. En décembre 2020, la Couronne a annoncé qu'aucun des agents ne serait accusé au criminel, en partie à cause du manque de témoins.

La soeur de Myles Gray a décrit son frère comme étant quelqu'un de gentil, généreux et qui avait une passion pour la santé physique. L'homme avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire à l'adolescence, mais il était médicamenté. Photo : Margie Gray

Au total, 14 policiers ayant pris part à l’intervention qui a mené à la mort de Myles Gray ont témoigné à l’enquête du coroner.

Même si la plupart des policiers ont affirmé ne pas s’être parlé entre eux des événements, leurs témoignages concordent en utilisant souvent des termes similaires, décrivant Myles Gray comme étant agressif , sous l’effet d’une drogue ou en crise, émettant un cri animal et présentant une force surhumaine .

Cinq policiers ont aussi confirmé avoir reçu des instructions de leur syndicat afin qu’ils ne prennent pas de notes dans leur calepin dans les heures après la mort de Myles Gray, en contravention avec le protocole de la police.

Plusieurs témoignages attendus cette semaine

Les jurés à l’enquête du coroner de Myles Gray doivent maintenant entendre les témoignages de pompiers, d’ambulanciers et d’enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes.

L’enquête du coroner doit aussi s’intéresser à l’utilisation du terme délire agité .

Plusieurs policiers ont décrit la condition dans laquelle se trouvait Myles Gray ce jour-là comme étant un délire agité . Le terme, controversé, n’est pas reconnu comme étant une cause de mortalité par les services du coroner de la Colombie-Britannique.

Le coroner Larry Marzinzik, qui préside l’enquête, a averti les jurés qu’un expert médical témoignerait sur cette question.

L’enquête du coroner a pour but de comprendre les circonstances qui ont mené à la mort de Myles Gray et peut émettre des recommandations pour éviter d’autres décès similaires.