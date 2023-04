L’installation commerciale de filaments de cellulose inaugurée à l’usine Kénogami de PFR

Ce procédé secret de nanocellulose résulte du raffinage de la pâte à papier kraft provenant de l’usine de Résolu à Saint-Félicien. Il s’agit d’un matériau léger qui peut être utilisé comme un additif naturel dans le béton, pour produire des pellicules transparentes d’emballage ou encore pour améliorer la gestion des matières résiduelles en réduisant la quantité d’eau utilisée.

La production a commencé en janvier et l'objectif est de produire 21 tonnes par jour, ce qui créerait une trentaine d'emplois.

PFR a investi jusqu'à maintenant 27 M$ dans ce projet, dont 2,5 M$ de la part de Québec.

L'usine Kénogami de Produits forestiers Résolu à Jonquière Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

L’usine est toujours en rodage, mais les premières tonnes de cellulose nanofibrillée ont été vendues à des clients pour tester le produit et développer de nouveaux marchés. Il y a donc des pourparlers avec des dizaines de clients potentiels qui testent les débouchés possibles, mais encore aucune annonce officielle de produit commercialisé qui contient ces fibres-là.

Pour la même raison que nous, on garde une partie de notre procédé secret, pour des raisons claires, nos clients aussi pour l'instant ne sont pas prêts à ça rendre public, mais j'espère qu'on pourra s'en parler bientôt [...] Il y a beaucoup, beaucoup de clients qui essaient le produit en ce moment, il y a beaucoup d'applications relativement complexes, c'est ce qui rend le projet à la fois excitant, mais aussi un grand défi parce qu'on a beaucoup d'éléments techniques à valider avec ces marchés-là, avec ces clients-là, ce qui fait que c'est pour ça qu'on se donne un horizon de temps qui est relativement long , a expliqué Alain Bourdages, qui est vice-président Innovation et Énergie chez PFR .

La ministre régionale, Andrée Laforest, a eu droit à une explication d'Alain Bourdages, vice-président innovations et énergie chez Produits forestiers Résolu, qui tenait dans ses mains un contenant de filaments de cellulose. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Le produit développé provient d’une collaboration, alors que PFR et son compétiteur Mercer ont fondé une coentreprise nommée Performance BioFilaments. En 2020, la construction de la nouvelle installation avait été annoncée, dans un projet de 38 millions.

Le défi de la commercialisation

Le prochain défi résulte dans la commercialisation. La ministre régionale, Andrée Laforest, pense que Québec pourrait aider davantage en ce sens.

Il y a un souci au niveau de la commercialisation, c'est toujours ça qui est difficile, la commercialisation des nouveaux produits, mais on va essayer d'entendre les demandes, puis on va voir si on peut collaborer comme gouvernement avec le Programme Innovation Bois, c'est peut-être possible. Quand même, l'usine de Kénogami, à tout moment, on entend des craintes à savoir : "Est-ce que ça va fermer?", "Est-ce que ça va continuer?". Maintenant, avec des produits comme ça, de niche, bien c'est quand même la confirmation de 200 emplois, même 30 emplois de plus avec le produit de fibre cellulosique, donc c'est très positif , a indiqué la députée caquiste de Chicoutimi lors de la conférence de presse.

Saguenay fera des tests

Pour le moment, Saguenay est le seul client connu. La Ville va tester l’incorporation de filaments de cellulose dans les infrastructures municipales dès ce printemps.

À partir de bientôt, avec le dégel complètement fait, on va avoir des essais à deux ou trois endroits au niveau de la Ville avec cette fibre-là pour faire des tests , a révélé le conseiller municipal Jean-Marc Crevier.

Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu (PFR), a procédé à l'annonce. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

En février, il avait mentionné en entrevue à Radio-Canada que l’idée d’utiliser de la fibre cellulosique pour la réfection du pont de Sainte-Anne avait été abandonnée. Il avait donné en exemple l’injection dans le ciment qui ne respectait pas les normes en vigueur.

Jean-Marc Crevier siège depuis plus d’un an sur le comité de travail régional qui vise justement à mousser les filaments de cellulose comme un matériau d’avenir pour différentes entreprises.

D'après le reportage de Priscilla Plamondon Lalancette