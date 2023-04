Fermeture du Carrefour Saint-Pascal-de-Maizerets : des organismes forcés de déménager

Le carrefour Saint-Pascal-de-Maizerets, construit en 1964, est la propriété de la paroisse de Limoilou.

Au cours des deux derniers hivers, des bris ont commencé à nuire aux activités à l'intérieur du bâtiment, comme l’explique Diane Dupuis, la directrice générale de la paroisse. On a eu beaucoup de fuites d'eau, à cause justement des tuyaux qui pétaient et tout ça. Après ça, le chauffage on n'était même pas capable de monter ça plus haut que 5 degrés.

Mme Dupuis explique que les réparations nécessaires coûteraient plusieurs centaines de milliers de dollars, ce qui est au-dessus des moyens de la paroisse. Puisqu’il ne semble pas sécuritaire d’accueillir des visiteurs l’hiver prochain, les locataires ont donc été avisés qu’ils devraient quitter les lieux.

Des organismes consternés

Depuis 1984, le Cercle des fermières de Saint-Pascal-de-Montmorency se réunit chaque semaine au 1885, chemin de la Canardière, dans le quartier Maizerets, à Québec.

Près de 40 ans plus tard, les métiers à tisser et bobines de fil devront être déménagés. La direction du Cercle des fermières a appris que le groupe devrait quitter les lieux avant la fin du mois du juin. La recherche d’un nouvel espace représente un défi important.

J'ai fait une vingtaine, peut-être une trentaine d’appels , déplore Chantale Bérubé, membre du conseil d’administration du Cercle des fermières de Saint-Pascal-de-Montmorency.

Après avoir contacté la Ville de Québec, elle a constaté que les locaux permanents où les fermières pourraient entreposer leurs métiers sont rares.

Elle constate que la location d’un espace qui correspondrait aux besoins du Cercle est bien au-dessus des moyens de l'organisme. C'est des coûts de plus que 700 $ par mois. C’est vraiment très cher. Nous, on vend des linges à vaisselle, on vend un petit peu de choses, mais c’est pas assez pour arriver , se désole Mme Bérubé.

Elle craint maintenant pour l’avenir du groupe, qui compte une trentaine de membres, des personnes qui ont entre 20 et 80 ans. Il y a des chances qu'on doive fermer le Cercle, explique Mme Bérubé, on ne souhaite vraiment pas ça.

Le Carrefour Saint-Pascal-de-Maizerets abrite une trentaine d’organismes communautaires du quartier Maizerets. Photo : Radio-Canada

Ces inquiétudes sont partagées par l’équipe du Choeur Azurythmes qui loge lui aussi au Carrefour Saint-Pascal-de-Maizerets.

Ça a été une consternation, parce qu’ici on est bien , relate Yannick Arbour, directrice des communications d’Azurythmes. L’organisme a installé son bureau et son costumier au Carrefour Saint-Pascal et y loue des locaux pour ses répétitions.

L’équipe est parvenue à trouver de nouveaux espaces pour répéter, mais c’est la recherche d’un local permanent pour y déménager ses costumes et décors qui pose problème. C’est vraiment pas facile à trouver. Présentement, on est rendu à la recherche de locaux dans le commercial. Dans le commercial, ça a un coût, et pour un petit organisme comme nous, ce n’est pas évident , illustre Yannick Arbour.

Elle espère que ce déménagement n'entraînera pas de hausse de coût pour les membres du chœur.

Bientôt repris par la Ville?

Dans le passé, la paroisse de Limoilou a proposé que le bâtiment soit démoli pour qu'un projet immobilier y soit construit. L'idée a depuis été abandonnée.

Par courriel, la Ville de Québec indique qu’elle est en discussion pour l’acquisition du Carrefour Saint-Pascal-de-Maizerets.