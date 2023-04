Aînés autochtones : les ours doivent être compris et respectés par les humains

Alors que la cohabitation entre les humains et les animaux continue d'être un problème dans la Vallée-de-la Bow, les gardiens du savoir traditionnel expliquent l'importance de respecter les ours dans leur habitat.

L'envahissement de leur espace inquiète l'aîné Jackson Wesley. Selon lui, les ours sont évincés de leur territoire en raison de l'empiétement des humains sur le paysage. Les ours manquent d'espace pour se nourrir et chasser, alors ils vont dans les villes et mangent les ordures.

Au printemps, de nombreux randonneurs du sud de l'Alberta s'élancent sur les sentiers munis d'un vaporisateur anti-ours, en chantant ou en faisant du bruit pour avertir l'animal qu'ils sont dans les parages.

Les aînés et les gardiens du savoir de la Première Nation Stoney Nakodas ont leur propre approche et des leçons à partager en matière de coexistence.

Une offre de tabac

Avant une randonnée, le gardien du savoir Barry Wesley s'arrête toujours pour une cérémonie. Il offre du tabac à la montagne et à toutes les créatures qui vivent dans le paysage et prévient les ours qu'il va traverser.

Le gardien du savoir Barry Wesley, à gauche, l'aîné Henry Holloway et l'aîné Jackson Wesley s'expriment lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la Journée de l'ours au Canmore Nordic Centre. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

L'aîné Henry Holloway pour sa part explique que les ours sont les oreilles de la Terre mère et les protecteurs de la nature. C'est sur leur territoire qu'ils cherchent de la nourriture et qu'ils élèvent leurs petits.

Les ours se familiarisent avec la Terre, déclare M. Holloway, et ils sont toujours à l'écoute.

« Les ours en savent plus sur nous que nous n'en savons sur eux. Chaque fois que vous parlez d'un ours, où que vous soyez, il vous entend et vous connaît » — Une citation de Henry Holloway, aîné, Première Nation des Stoney Nakodas

C'est pourquoi, déclare Barry Wesley, gardien du savoir, il ne faut jamais dire du mal des ours ou se moquer d'eux.

Car, dit-il, lorsque les ours sortent de leur tanière au printemps, ils ont passé l'hiver à écouter, l'oreille aux aguets, et ils vous reconnaîtront.

Envisager une approche holistique

Bill Snow, directeur de la consultation par intérim de la Première Nation des Stoney Nakodas, insiste sur la nécessité pour les habitants et les visiteurs de la Vallée-de-la Bow de prendre en compte les connaissances traditionnelles en matière de faune et de flore.

Nous sommes issus d'une base de connaissances holistique très différente de la science occidentale , déclare-t-il. Lorsque nous réfléchissons à la manière dont nous gérons les grizzlis ou les ours en général, nous nous basons sur le point de vue de la science occidentale. Nous espérons donc que cela changera.

Bill Snow, à gauche, et Ollie Benjamin, affirment que les ours ne sont pas des animaux malveillants et qu'il faut les respecter. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

La Première Nation consigne ce savoir traditionnel dans des rapports de surveillance culturelle et des études qui suivent la méthodologie de surveillance culturelle des Stoney.

En 2016, elle a mené une étude sur les grizzlis. D'autres rapports sont en cours, notamment un nouveau sur le grizzli qui couvrira d'autres zones de la région de Kananaskis et qui comprendra davantage de travail sur le terrain, affirme Bill Snow.

C'est un regard intéressant à jeter sur ces animaux, plutôt que de les considérer comme des espèces agressives, toujours menaçantes, qui essaient de nous nuire à tous , déclare-t-il.

Il s'agit, selon lui, de combattre de nombreuses idées fausses et d'apporter cette perspective holistique aux chercheurs, aux étudiants, au gouvernement et au grand public.

Avec les informations de Helen Pike