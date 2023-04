Logement : les partenaires privés permettent à Québec de dépasser ses engagements

Au Québec, la participation de partenaires privés dans la construction et la rénovation de logements sociaux et abordables a fleuri pour en accroître le nombre de près de 50 % par rapport à ce qui était initialement prévu.

À l'origine, les ententes prévoyaient la construction ou la rénovation de quelque 2000 logements sociaux et abordables à travers le Québec d'ici la fin de 2025, soit 1000 assumés par le Fonds de solidarité de la FTQ et 1000 par le Mouvement Desjardins.

Or, ces deux organisations ont annoncé, lundi à Longueuil, que ce nombre passera à 1400 du côté du Fonds de solidarité et à 1500 chez Desjardins, soit un total de 2900.

La ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, était aux côtés du président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, de sa vis-à-vis du Fonds de solidarité, Janie Béïque, et de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, pour faire part de ce remarquable résultat du partenariat.

Dans l'ensemble des régions

M. Cormier a souligné qu'il ne s'agit pas ici uniquement des projets destinés aux grands centres urbains alors que la crise du logement sévit partout dans la province. On parle de Rivière-du-Loup, on parle de la Gaspésie, on parle de Saguenay, on parle de Gatineau, on parle de Sherbrooke, on parle de la Rive-Sud, on parle de la Rive-Nord, on parle aussi de Montréal, de Sainte-Foy.

D'ailleurs, on a du même coup annoncé que Longueuil accueillera un de ces projets, soit un édifice de 175 logements qui comprendra 80 logements sociaux admissibles au Programme de supplément de loyer et 95 logements abordables. Il s'agira de logements de taille variable allant de studios pour une personne à des logements de quatre chambres destinés à des familles, pour lesquelles des appartements de cette taille à des prix raisonnables sont devenus quasi impossibles à trouver.

Le Mouvement Desjardins précise que ses projets sont répartis dans les 14 régions du Québec, dont un qui est déjà en construction en Estrie, alors que le Fonds de solidarité, lui, fait état de 32 projets dans 10 régions. Dans tous les cas, ces projets sont élaborés et mis en marche en collaboration avec des organismes communautaires locaux œuvrant dans le logement.

Rendement sociétal

Il pourrait être étonnant de voir des portefeuilles privés investir dans de telles aventures peu rentables, mais même si ces investissements ne se feront pas à perte, les deux chefs d'entreprise ont rappelé que leur mission n'est pas la même que celle des investisseurs privés traditionnels. Des projets comme ça, ça donne un rendement inférieur à ce qu'on obtient dans d'autres projets , a clairement admis Mme Béïque, précisant qu'il s'agit d'abord et avant tout d'un rendement sociétal .

On fait plus de rendement ou on fait un "rendement marché" dans certains projets, ce qui nous permet, à cause de notre mission puis de notre désir, d'être dans ces secteurs-là et de prendre un rendement qui est moindre , a-t-elle ajouté.

Guy Cormier a tenu essentiellement les mêmes propos. Il y a des projets où on a de très bons rendements, puis des projets [pour lesquels] on a des rendements qu'on ne qualifie pas de financiers, qu'on qualifie beaucoup plus de sociétaux ou d'impacts dans la communauté.

Je pense que nos membres chez Desjardins s'attendent à ça de la part du Mouvement , a-t-il conclu.

Pas de désengagement

Tant du côté de la FTQ que de celui du Mouvement Desjardins, 75 % des projets financés seront de nouvelles constructions, l'autre tranche de 25 % étant des rénovations de logements existants.

Pour la réalisation de ces projets, Québec a octroyé 175 millions de dollars à la filiale immobilière du Fonds de solidarité, le Fonds y allant de 75 millions de son côté. Desjardins reçoit également 175 millions de Québec, auxquels il ajoute 150 millions en capital et en prêts.

La ministre Duranceau n'a pas manqué de profiter de l'occasion pour offrir cette réplique à ceux qui critiquaient l'approche de partenariat avec le secteur privé dans ce secteur : Alors certains peuvent dire : "Ç'a l'air d'être un désengagement du gouvernement dans le logement social et abordable." Je pense qu'on est loin de se désengager. Les dollars en font foi.