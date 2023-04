Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean reçoit 1000 repas du CFP Jonquière

Ces dons s’inscrivent dans le cadre du projet Cuisines solidaires, une initiative soutenue par l’organisme La tablée des chefs qui, depuis 20 ans, a fourni plus de 1,5 million de repas aux banques alimentaires du pays.

Initialement, ce sont les organisateurs de La tablée des chefs qui ont contacté l’administration du CFP, qui fait partie du Centre de services scolaire De La Jonquière, pour s’impliquer. Toutefois, l'événement était incompatible avec le calendrier scolaire des étudiants en alimentation.

On s'est entendus qu’on était capable de le faire avec la direction et l'équipe des enseignants [...] On a une belle réponse. On a eu des gens de la direction, on a eu des gens du personnel, des professionnels et plusieurs élèves qui se sont impliqués. Puis ça a fait une très belle activité , raconte l’un des professeurs de cuisine du CFP Jonquière, Louis Normand.

Louis Normand est enseignant au Centre de formation professionnelle Jonquière. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Pour mener à bien sa mission, M. Normand a donc dû ouvrir sa cuisine du centre de formation à tous.

Ce qui m'a fait peur ce n’est pas tant d'avoir des gens qui ne sont pas des professionnels de la cuisine, c'est de ne pas avoir de réponse, pas avoir suffisamment de gens, parce que 1000 portions c'est gros , souligne-t-il.

Les étudiants qui ont participé ressentent une grande fierté.

« Moi je l'ai fait parce que je me suis dit que si jamais j'avais une personne dans ma famille qui avait besoin, bien j'avais aidé. C'est ma BA dans le fond. » — Une citation de Gabriel Renaud, étudiant en plomberie au CFP Jonquière

Cette collaboration a créé des liens.

Les repas ont été livrés à l'entrepôt de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Au CFP , il y a trois édifices et ces jeunes-là ne se croisent pratiquement jamais parce qu'ils sont relégués dans leur spécialité et là ça a permis de faire une espèce d'échange social entre les groupes , indique le professeur de cuisine.

Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean distribuera au cours des prochains jours les produits alimentaires parmi ses 80 partenaires de la région.

Au cours des prochains jours, les étudiants de la technique de diététique du Cégep de Chicoutimi livreront également 1000 repas supplémentaires à l'organisme pour un total de 2000 repas.

D’après un reportage de Catherine Paradis