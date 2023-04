Stockage souterrain du CO2 en Ontario, le projet séduit les industriels mais est critiqué

Il s’agit d’un outil de plus dans notre trousse pour nous aider à atteindre la carboneutralité , souligne le président-directeur général de Manufacturiers et exportateurs du Canada, Dennis Darby.

Selon lui, un sondage fait auprès des manufacturiers a révélé que le captage de carbone était d’ailleurs la méthode qu'ils convoitaient le plus dans le cadre de leur transition énergétique.

M. Darby affirme que le captage de carbone est d’ailleurs particulièrement utile pour certaines industries comme l’acier ou le ciment qui produisent des émissions de gaz à effet de serre dans leur production.

Le captage de carbone fonctionne en capturant le dioxyde de carbone, puis le transformant et le comprimant, pour ensuite l'injecter soit dans des puits de pétrole ou de gaz désaffectés ou encore des aquifères salins profonds.

Même en rendant le processus de fabrication d’acier le plus vert possible, il y aura tout de même des émissions de gaz à effet de serre, explique-t-il. Il faut donc des méthodes pour capturer ces émissions.

Le vice-président responsable des services de l’énergie pour Enbridge Gas, Jim Redford, ajoute que l’avenir énergétique de l’Ontario ne sera pas dicté par un seul type d’énergie pour alimenter l’Ontario .

Ainsi, croit-il, le stockage de carbone est un excellent moyen de continuer à utiliser le gaz naturel tout en réduisant les émissions nettes .

La responsable de programme au sujet du climat et de l’énergie de Environmental Defence, Aliénor Rougeot, croit de son côté que le stockage ne s’agit pas d’une méthode efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, car le processus de captage requiert beaucoup d’énergie.

Elle se préoccupe également de la possibilité de fuites de ces gaz injectés dans le sol, ou encore de séismes liés à son stockage.

En ce qui concerne l’activité sismique, elle se réfère à une étude de l’Université de Stanford qui a conclu que la réinjection d’eaux usées dans des sols profonds a provoqué des séismes en Alberta.

Qui plus est, dit-elle, le sol ontarien est déjà instable en raison d'une longue histoire liée au forage dans la province.

« On est très inquiets du fait que ce nouveau changement de la loi pourrait autoriser pleins de projets sans d’études approfondies de chaque site et on pourrait se retrouver avec des séismes ou alors des fuites de gaz qui ne sont pas contrôlés. »