Élections partielles au N.-B. : le Parti libéral conserve les trois circonscriptions

Près de 32 000 électeurs étaient appelés aux urnes lundi pour élire leurs nouveaux députés dans trois circonscriptions : Bathurst-Est—Nepisiguit—Saint-Isidore, Restigouche-Chaleur et Dieppe. Le parti libéral s'impose dans ces trois circonscriptions et conserve ses sièges. Le Parti vert arrive en deuxième position partout. Les conservateurs, qui n'étaient favoris nulle part, font eux une performance en demi-teinte.

La cheffe du Parti libéral Susan Holt remporte son pari. Après avoir perdu face à David Coon dans Fredericton-Sud en 2018, elle est élue dans la circonscription disputée de Bathurst-Est—Nepisiguit—Saint-Isidore, selon des projections de CBC/Radio-Canada. Elle fera son entrée pour la première fois à l’Assemblée législative.

La cheffe du Parti libéral qui jouait son avenir avec cette élection, en ressort renforcée. Elle prend la suite du libéral Denis Landry, qui lui avait laissé la voie libre dans sa forteresse, tenue depuis 1995.

Susan Holt s'impose largement devant Serge Brideau dans la circonscription de Bathurst-Est—Nepisiguit—Saint-Isidore. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Selon les résultats partiels d'Élections NB, elle s'impose avec une avance très confortable sur Serge Brideau, le musicien et candidat Vert. Dans cette circonscription, comme dans les deux autres, le Parti vert qui arrive en deuxième position.

Je suis tellement reconnaissante du monde qui est allé voté et qui m'ont donné leur vote. C'est un honneur, un privilège , explique Susan Holt, qui s'exprimait quelques minutes après sa victoire.

Elle s'est cependant inquiétée du faible de taux de participation et du manque d'intérêt de la population pour le scrutin. Dans sa circonscription, seuls 34,89 % des électeurs ont fait le déplacement dans les bureaux de vote.

Une position partagée par son concurrent défait Serge Brideau qui regrette que les gens sont désillusionnés des partis politiques traditionnels . Il faut que les gens se réintéressent à la politique sinon la politique s’occupe de nous autres , croit le musicien.

Serge Brideau est arrivé en deuxième position dans la circonscription de Bathurst-Est—Nepisiguit—Saint-Isidore, derrière Susan Holt. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Le novice en politique, qui a donné du fil à la cheffe libérale, s'est dit heureux de son résultat malgré sa seconde place. Pour moi, j’ai pas gagné mais c’est pas une défaite. Je reviens en 2024, c’est clair , insiste Serge Brideau.

Il voit dans les résultats du scrutin une notoriété grandissante de son parti. On est le seul qui gagne en popularité chez les Premières nations, chez les acadiens, chez les anglophones. On s’en va vers l’avenir. On est le parti de l’avenir , poursuit Serge Brideau.

Parmi ses priorités, Susan Holt prévoit d'adresser l'épais dossier de la santé et du manque de places en garderie.

Susan Holt jouait gros dans ces élections, elle sort renforcée de ce scrutin. Photo : CBC / Jacques Poitras / Jacques Poitras

Dans cette circonscription qui englobe plusieurs municipalités francophones, le parti progressiste-conservateur de Blaine Higgs n'avait pas présenté de candidats face à Susan Holt. Les deux chefs pourraient s'affronter lors des prochaines élections générales prévues pour octobre 2024, si le premier ministre se représente.

Ce dernier l'a félicité dans un message posté sur Twitter. J'ai hâte de travailler avec vous à l'Assemblée législative, alors que nous aborderons les plus urgents confrontant notre province , a-t-il écrit.

La victoire rouge, un « message clair » aux conservateurs

Dans la circonscription de Restigouche-Chaleur, c'est le libéral Marco LeBlanc qui s'impose. Il succède à Daniel Guitard, devenu maire de Belle-Baie, qui était en poste depuis 2014. Cependant, il ne compte pas s'inscrire dans la lignée de son prédécesseur et souhaite changer un peu le style de député.

Marco LeBlanc, a été élu pour le Parti libéral, dans la circonscription de Restigouche-Chaleur Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Marco LeBlanc conserve ce bastion libéral dans lequel le parti n’a pas perdu une seule élection depuis 1974. C'est également dans Restigouche-Chaleur que le taux de participation est le plus important. Il frôle les 40 %.

Pour ce nouvel élu, cette victoire est une grande fierté. Selon lui, la victoire rouge envoi un message clair au gouvernement actuel conservateur que leur politique actuelle de décisions n’est pas acceptable dans la circonscription . Il estime que le vote à ces élections partielles était un vote de protestation contre le gouvernement Higgs.

Que ce soit au niveau des services de la santé, je pense qu'on se doit d’améliorer, d’être plus à l’écoute des infirmières qui se sentent délaissées. Les soins de longue durée, même chose, nous devons rajouter plus de places dans la région pour s’assurer de désengorger les hôpitaux , a-t-il poursuivi. Comme Susan Holt, il souhaite créer une nouvelle garderie dans la région. Il veut également s'attacher au développement économique du port de Belledune.

Large victoire libérale à Dieppe

Le libéral Richard Losier a été facilement élu dans la circonscription de Dieppe où le taux de participation a été particulièrement bas, dépassant à peine les 30 %, selon Élections NB. L'ancien président de Services de santé Medavie NB succède à Roger Melanson, député de la circonscription depuis 2010, qui a pris sa retraite de la politique.

Richard Losier s'est imposé dans la circonscription de Dieppe avec une très large avance sur ses concurrents. Photo : Radio-Canada / Michelle LeBlanc

Après sa victoire, il s'est dit soulagé. Je suis très excité, très content. On a tous travaillé dur et ça porte des fruits . Pour sa première expérience en politique, Richard Losier s'impose très largement devant Chantal Landry, du Parti vert. Les candidats du parti conservateur, Dean Léonard et néo-démocrates, Cyprien Okana, arrivent eux très loin derrière.

Richard Losier souhaite mettre à profit son expérience au sein du système de santé. Il souhaite mettre en avant deux enjeux primordiaux, selon lui : la santé et l'éducation. Il souhaite également s'attaquer au logement abordable et aux soins aux aînés.

Avec des informations de Pascale Savoie-Brideau et Mario Mercier