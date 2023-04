Rejets toxiques : le régulateur de l’énergie de l’Alberta admet un manque de transparence

Il témoignait devant le Comité permanent de l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes.

Il est clair que ni l'Impériale ni l’ AER n'ont répondu aux attentes de la communauté qui voulait être pleinement informée de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. J'en suis vraiment désolé , a-t-il dit devant la douzaine de députés membres du comité.

Après avoir entendu des chefs autochtones de la région et la haute direction de la pétrolière Impériale la semaine dernière, le comité a dirigé ses questions vers Laurie Pushor, le PDG de l’ AER .

Celui-ci n'a pas toujours répondu directement aux questions répétées des députés, qui souhaitaient notamment savoir à quel moment le gouvernement de l'Alberta avait été informé de la fuite.

Il a ajouté que l’ AER menait présentement une enquête pour déterminer si l’Impériale avait failli à sa responsabilité de communiquer directement avec les communautés qui pourraient être touchées par un incident sur un site d’exploitation.

Le conseil d’administration de l’ AER a également déclenché une enquête interne.

Le manque de communication décrié

De l’eau contenant des produits toxiques s’est écoulée pendant plusieurs mois d’un bassin de décantation de résidus pétroliers du site Kearl, située au nord de Fort McMurray.

Les communautés autochtones avoisinantes n’ont pas été averties de cette fuite. Ce n’est que neuf mois plus tard, lors d’un autre incident de déversement, qu’elles en ont appris l'existence.

De l’eau contaminée continue de s’infiltrer dans les sols, mais l’Impériale a construit de nouvelles tranchées et a installé des pompes pour éviter que le problème ne s’étende, a précisé Laurie Pushor.

En réponse à une question de la députée néo-démocrate albertaine Heather McPherson, le PDG a dit qu’il avait demandé à toutes les compagnies qui exploitent les sables bitumineux dans la région d’inspecter leurs installations pour s’assurer qu'il n'y avait pas de fuite dans les bassins.

Une autre députée a remis en question le processus d’enquête en cas d’incidents sur les sites pétroliers en Alberta. Pourquoi l’ AER permet-elle à l’Impériale de mener sa propre enquête sur les causes de la fuite, malgré le potentiel conflit d’intérêts et le manque de transparence , a demandé Joanne Thompson, du Parti libéral du Canada.

« Je ne pense pas que nous assistions seulement à un problème de communication, je crois que c’est une tentative de cacher la vérité. » — Une citation de Patrick Weiler, député libéral et membre du Comité permanent sur l’environnement et le développement durable

Cela relève du racisme environnemental , dit un chef déné

Les députés n’étaient pas seuls à critiquer la réponse de l’ AER et de l’Impériale. Dans son témoignage devant le comité, le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations aux Territoires du Nord-Ouest ( T.N.-O. ), Gerald Antoine, a qualifié le comportement de la pétrolière de crime qui relève du racisme environnemental .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le site de sables bitumineux de Kearl est situé en amont de la rivière Athabasca, qui fait partie du bassin hydrographique Mackenzie et qui s'écoule vers les Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada

Le comité a également reçu le ministre de l'Environnement et du Changement climatique des T.N.-O., Shane Thompson. Celui-ci avait déjà publiquement critiqué la réponse de l’ AER et du gouvernement de l’Alberta, en affirmant que la province violait leur entente bilatérale sur la gestion des eaux.