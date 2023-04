Bébés prématurés : des parents reconnaissants envers le CISSS-AT et Enfant Soleil

Thomas, qui aura 8 mois la semaine prochaine, est hospitalisé depuis sa naissance. Ses parents, Jessica Houle et Jean-Philippe Comtois, expliquent que leur premier né est atteint d’une hernie diaphragmatique, une malformation congénitale qui a comprimé ses poumons et son cœur à la naissance.

Il est né avec un petit poumon qu’on pourrait comparer à un raisin sec, alors que son autre poumon fonctionnait à 70 % de sa valeur normale. Il a eu de gros besoins respiratoires à la naissance , explique son père.

Le musicien Érik Caouette, du groupe 2Frères, observe l'une des installations financées par Opération Enfant Soleil, dont il est l'un des ambassadeurs. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Maintenant soigné à l'hôpital de Rouyn-Noranda, Thomas, qui se prépare à subir une opération à cœur ouvert, recourt à des lunettes à haut débit, des pompes de gavage et une couchette fournie à l'hôpital par l’Opération Enfant Soleil.

On travaille encore le niveau respiratoire, mais il y a de grandes évolutions depuis sa naissance, renchérit la maman du bébé. On est bien contents de son cheminement. On n’est pas tout à fait [au stade] d’un enfant normal de 8 mois, mais on s’en approche.

Jessica Houle et Jean-Philippe Comtois en compagnie de leur fils Thomas, bientôt 8 mois. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Né à 740 grammes

Au nord de Rouyn-Noranda, à Cléricy, Noah-James Brousseau, 1 an, est de retour chez lui avec ses parents après avoir passé près de la première moitié de sa vie à l’hôpital.

Le jeune garçon est né à 26 semaines de grossesse, alors qu’il ne pesait que 740 grammes. Il a obtenu le titre d'Enfant Soleil de l’Abitibi-Témiscamingue, une reconnaissance qui réjouit sa mère, Kathryne Allen, surtout heureuse d’être dans le confort de sa maison avec son enfant et son conjoint, Mathieu Brousseau.

Cela m’apporte beaucoup de bonheur, de joie et de sécurité. On sait qu’il n’est pas à l’abri de rien, mais ça fait du bien [d’être de retour]. On est bien à la maison , souligne Mme Allen.

Le petit Noah-James, né à 26 semaines de grossesse, est atteint de dysplasie broncho-pulmonaire. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Une visite de l’opération Enfant Soleil

Jonathan Gendron, président-directeur général d'Opération Enfant Soleil, est heureux de mesurer les retombées de son organisation dans la région.

Il a rencontré Jessica Houle et Jean-Philippe Comtois lundi matin, avant de se rendre à Cléricy en début d’après-midi pour rencontrer Kathryne Allen et Mathieu Brousseau.

Je suis très très inspiré par leur courage et par leur résilience. Je les trouve calmes et sereins à travers tout cela. C'est extrêmement beau , mentionne-t-il.

Le petit Thomas, hospitalisé depuis sa naissance, est atteint d'une hernie diaphragmatique, une malformation congénitale. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Des fonds pour la région

En plus de remettre 85 400$ à des hôpitaux de la région, l’équipe d’Opération Enfant Soleil prévoit une somme de 3200$ pour le Conseil des Anicinapek de Kitcisakik.

Les fonds versés aux hôpitaux de Rouyn-Noranda, de Val-d'Or, de La Sarre, d'Amos et de Ville-Marie financeront des projets destinés à améliorer les soins de santé offerts aux enfants de la région.

L'Hôtel-Dieu d'Amos devrait, par exemple, se procurer un moniteur physiologique pour surveiller les paramètres vitaux des enfants, tandis que l'hôpital de La Sarre prévoit se procurer un illuminateur de veines pour faciliter les ponctions veineuses chez les enfants.

Nathalie Leblanc, chef de service de l'unité mère-enfant à l'hôpital de Rouyn-Noranda, et le pédiatre Pierre-Alexandre Godard. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Ces annonces réjouissent autant Nathalie Leblanc, chef de service de l'unité mère-enfant à Rouyn-Noranda, que le pédiatre au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue [CISSS-AT], Pierre-Alexandre Godard.