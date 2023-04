Nous disposons de ressources essentielles dont le monde a besoin et c'est la preuve que les investisseurs internationaux sont intéressés par ce que nous avons à offrir. Plus il y aura d'investissements dans notre province, plus il y aura d'emplois et de croissance économique , a déclaré Jeremy Harrison lors de la signature de cet accord.

Le plan de croissance économique du gouvernement provincial prévoit d'augmenter le nombre de marchés d'exportation pour plus de 1 milliard de dollars.

Selon la province, le Japon a été un partenaire clé dans la réalisation de cet objectif, car il s'agit de l'un des plus grands marchés d'exportation de la province.

L'année dernière, plus de 1,2 milliard de dollars de marchandises ont été exportés vers ce pays, la majorité étant des produits agroalimentaires.

Le président et directeur général de la Société Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation (JOIN) , Tatsuhiko Takesada, salue cette entente signée avec la Saskatchewan.

Nous nous réjouissons de renforcer encore notre partenariat avec la Saskatchewan et de travailler ensemble pour encourager les entreprises japonaises à participer aux opportunités d'investissement liées aux projets d'infrastructures de transport et de développement urbain en Saskatchewan , dit-il.

En 2022, la Japan Organization for Metal and Energy Security a fait l’annonce d’investissements futurs dans le cadre d'un accord de recherche conjoint avec le Petroleum Technology Research Centre.

La société Prairie Clean Energy, basée en Saskatchewan, a également signé un protocole d'accord avec Renova Inc, qui est le plus grand développeur d'énergie renouvelable du Japon, pour fournir de milliers de tonnes de biomasse.