Des organismes régionaux s’inquiètent des effets de la grève des fonctionnaires fédéraux

Plus de 155 000 fonctionnaires fédéraux qui relèvent du Conseil du Trésor et de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sont en grève depuis un peu moins d’une semaine. De ce nombre, environ 50 000 sont considérés comme essentiels.

Les services aux citoyens sont offerts, mais il y aura du retard en raison de la grève, soutient la présidente de la section locale du Syndicat des services gouvernementaux de l’Alliance de la fonction publique (AFPC), Sonia Gagné.

C’est sûr que plus que ça va aller, plus on va augmenter nos moyens de pression, mais comme on dit : on ne veut pas du tout monopoliser la population, puis mettre la population en otage , affirme Mme Gagné.

Sonia Gagné est la présidente section locale du syndicat des services gouvernementaux, l'Alliance de la fonction publique. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Certains services aux citoyens sont donc ralentis, notamment ceux qui touchent l’ ARC . C’est ce qui inquiète le Mouvement Action Chômage Pabok, un organisme qui défend et accompagne les chômeurs de la région.

La coordonnatrice Nadia Mongeon croit que les prestataires d’assurance-emploi qui attendent une décision depuis longtemps devront s’armer de patience.

Certaines personnes attendent après des décisions qui, souvent, doivent passer par des agents et non directement par le système. Alors ces gens-là vont pâtir du fait que les fonctionnaires sont en grève , explique Mme Mongeon.

« Si les agents ne travaillent pas, les décisions ne se prennent pas, ça veut donc dire [qu’il va y avoir] un retard. » — Une citation de Nadia Mongeon, coordonnatrice au Mouvement Action Chômage Pabok.

Nadia Mongeon est la coordonnatrice du Mouvement Action Chômage. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Les étudiants internationaux touchés

D’autres organismes, comme la Fédération des cégeps, craignent que le conflit s'étire.

La grève a été déclenchée au moment où les étudiants internationaux remplissent des documents pour venir étudier au pays, ce qui préoccupe le président-directeur général de la fédération.

Les demandes et la délivrance des permis d’études passent par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). L’ IRCC est l’un des secteur de la fonction publique où un ralentissement du traitement des demandes est à prévoir.

Il faut que les étudiants aient tout en main pour la fin août ou pour début septembre pour pouvoir venir suivre leur formation ici, donc la fenêtre d’opportunité est courte , explique Bernard Tremblay.

Environ 7000 étudiants internationaux fréquentent chaque année les cégeps régionaux, selon la Fédération des cégeps.

Intensifier la pression

Outre l’ AFPC qui compte intensifier les moyens de pression si les négociations tergiversent, la députée fédérale d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Kristina Michaud, promet de faire pression sur le gouvernement.

La députée fédérale Kristina Michaud (Photo d'archives) Photo : Josh Fauvel, photographe pour le Bloc Québécois.

Elle souhaite que le conflit se règle rapidement puisque les impacts seront nombreux, selon elle, si la situation perdure.

On va faire notre possible, à notre bureau de député pour aider la population, mais il faudra évidemment que cette grève-là prenne fin un moment donné , indique l’élue.

Elle donne notamment l’exemple du programme Emploi d’été Canada, qui offre des incitatifs aux employeurs pour la création de postes pour les jeunes durant la saison estivale, qui connaît certaines perturbations selon elle.

La plupart des employeurs viennent d’avoir de bonnes nouvelles, mais est-ce que l’argent va rentrer à temps pour pouvoir payer les jeunes? Ce n’est pas certain pour le moment et ce genre de perturbations-là, on comprend que ça peut inquiéter les gens , ajoute Kristina Michaud.

Les principaux points en litige entre les fonctionnaires fédéraux et le gouvernement concernent les salaires, la sécurité d’emploi et le télétravail.

Avec les informations de Jean-François Deschênes