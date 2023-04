Le Cégep de Chicoutimi au sommet de la liste pour les coûts de mise à niveau des bâtiments

Selon ce document, 61 % des immeubles du Cégep de Chicoutimi, soit 27 sur 44, obtiennent une note de D, en mauvais état, ou E, en très mauvais état. Les travaux sont estimés à 41,9 M$, ce qui correspond selon Québec au déficit de maintien des actifs (DMA). L’an dernier, ils étaient évalués à 27,8 M$, ce qui conférait alors le 6e rang parmi les cégeps.

Il n’a pas été possible d’obtenir de commentaires du côté du Cégep de Chicoutimi.

En 2023-2024, le Collège de Maisonneuve vient au 2e rang avec 41,6 M$, puis le Cégep de Rimouski suit avec 40,8 M$.

Le Collège d’Alma affiche un pire résultat en termes de proportion avec 67 % des bâtiments, soit 12 sur 18, qui sont dans un mauvais ou très mauvais état. Les travaux sont toutefois évalués à seulement 3,2 M$.

Les autres institutions d’enseignement supérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean font beaucoup mieux, avec respectivement 35 % de bâtiments cotés D ou E au Cégep de Jonquière, 10 % à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et 7 % au Cégep de Saint-Félicien.

Le Collège d'Alma rassure

Au Collège d'Alma, plusieurs bâtiments sont inoccupés, comme le pavillon de l’ébénisterie, ou ont été reconvertis et une résidence privée a été rasée la semaine dernière. Sans être en mesure de préciser quels genres de travaux sont nécessaires, le Collège d’Alma assure qu'il n'y a rien qui mette en danger la sécurité des gens.

Le Collège d'Alma Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le pavillon le plus vieux et problématique, parce qu'il n'est pas aux normes d'aujourd'hui, c'est le pavillon Saint-Jude et on entrevoit des travaux majeurs pour créer un nouveau pavillon à cet endroit-là. L'autre, le pavillon Curé-Lavoie, il y a eu des réaménagements, des nouveaux programmes qui ont été installés, donc ça sent le neuf. Même si la cote n'est pas très bonne, c'est pratiquement neuf à l'intérieur , a expliqué Frédéric Tremblay, responsable des communications au Collège d’Alma.

Un bon résultat à l'UQAC

Du côté de l' UQAC , seulement deux bâtiments sont dans un mauvais ou très mauvais état. Il y a d’abord le Pavillon sportif, où des travaux ont été amorcés dans les dernières années, notamment pour les vestiaires et les douches. En 2024, ce sera le tout du plancher du gymnase.

Le second est le Pavillon de recherche forestière, où les serres de recherche sont jugées désuètes.

Il n’y a donc rien d'inquiétant en ce qui a trait à l'intégrité des bâtiments, assure l’institution.

Frédéric Desgagnés est le directeur du Service des immeubles et équipements à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

L’UQAC investit au total 45 M $ au total dans son Pavillon principal alors qu'il était plutôt bien coté (B et C). La deuxième phase de modernisation s’est amorcée récemment.

La rénovation qu'on fait dans le Pavillon principal, c'est d'abord et avant tout de la mise aux normes. On en profite pour changer l'usage parce que les pavillons ont 40 ans, ça ne répond plus aux besoins. Mais d'abord et avant tout, on fait de la mise aux normes, donc l'intégrité du bâtiment n’est pas vétuste pour autant, mais il n'y avait pas de gicleurs dans ce bâtiment-là, donc on s'assure de rentrer des gicleurs, il faut abattre des cloisons, donc on en profite pour améliorer le pavillon , a énuméré le directeur du Service des immeubles et des équipements, Frédéric Desgagnés.

Les pavillons problématiques seront mis à jour avant la fin des travaux au Pavillon principal.

Un modèle critiqué

Rappelons toutefois que la mesure de vétusté des immeubles, par les cotes, a été remise en question lorsqu'il a été question des écoles secondaires et primaires, notamment par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, et le premier ministre, François Legault. Ce dernier a demandé une nouvelle méthodologie. Un spécialiste consulté par Radio-Canada a aussi émis des doutes.

D'après un reportage de Mélissa Paradis