L’ancien patron de la filière batterie bloqué chez Investissement Québec

M. Thibault a été cadre pendant deux ans à IQ et directeur de cette importante filière durant un an. Il a quitté son poste au cours des dernières semaines, faisant le saut du public au privé.

Simon Thibault a occupé le poste de directeur de la filière batterie chez Investissement Québec. Photo : Investissement Québec

Il y a une semaine, Simon Thibault a confirmé sur le réseau LinkedIn son nouvel emploi de conseiller chez GM , qui lui permettra de soutenir les projets de développement de cette entreprise au Québec.

Le fabricant américain tente d’obtenir du financement de la part des gouvernements fédéral et provincial pour construire son usine à Bécancour.

Afin de pouvoir solliciter des fonds publics, Simon Thibault s’est inscrit au registre des lobbyistes au cours des dernières semaines, une information rapportée en premier par Le Journal de Montréal.

Selon le mandat en cours, M. Thibault doit amorcer des discussions liées au financement (subventions, prêts ou autres) pour soutenir la construction d'une nouvelle installation de matériaux actifs cathodiques à Bécancour .

Le financement servirait, entre autres, à l’embauche de personnel et aux coûts de construction du projet , est-il écrit dans le registre.

Quatre organisations sont visées : Investissement Québec, le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le ministère de l’Environnement et la Ville de Bécancour.

Il prend contact avec ses anciens collègues

Interrogé par Radio-Canada, Lobbyisme Québec a confirmé que cet ancien directeur chez Investissement Québec respecte la loi et peut agir comme lobbyiste, même s’il vient tout juste de quitter son poste et qu'il détient des informations stratégiques sur le secteur des batteries.

M. Thibault ne peut toutefois pas divulguer des renseignements confidentiels et donner des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au public et obtenus dans le cadre de ses fonctions .

Il ne peut pas non plus tirer un avantage indu de la fonction occupée antérieurement , est-il écrit dans les règles d’après-mandat.

Selon nos informations, M. Thibault n'a pas perdu de temps et a tenté de contacter des employés d’Investissement Québec au cours des derniers jours, notamment d'anciens collègues qu’il connaissait bien, ce qui a créé un malaise au sein de la société d’État.

En effet, s’il a le feu vert pour agir comme lobbyiste, le code d’éthique du bras financier du gouvernement du Québec limite la portée de ses actions.

Les employés d’ IQ ne peuvent pas lui parler

Ce code d’éthique interdit à tout ex-dirigeant, dans l’année suivant la fin de ses fonctions, d’agir au nom d’un tiers dans une procédure, négociation ou opération à laquelle la Société ou la filiale concernée est partie et sur laquelle il détient de l’information non disponible au public .

Investissement Québec a confirmé à Radio-Canada qu’une directive a été communiquée aux employés ainsi qu’à M. Thibault.

Conformément au code d’éthique de la société d’État, les employés d’Investissement Québec ont l’obligation de ne pas discuter avec M. Thibault sur des dossiers de clients avec qui il avait des rapports importants pour une période d’un an suivant son départ d’ IQ , a souligné la porte-parole Isabelle Fontaine dans un courriel.

M. Thibault n'a pas souhaité répondre à nos questions.

Cette directive survient au moment où GM doit communiquer son plan de développement au gouvernement caquiste et s’attend à une aide financière substantielle. Québec veut investir au cours des prochaines années dans le développement de la filière batterie, une industrie jugée prometteuse .

La concurrence demeure vive dans ce secteur. La semaine dernière, le constructeur Volkswagen a fait sauter la cagnotte et obtiendra entre 8 et 13 milliards de dollars du fédéral pour son usine située à St. Thomas, en Ontario, qui produira jusqu’à 1 million de véhicules électriques par année.

GM et son partenaire Posco ont un projet plus modeste au Québec. Le projet d’usine est évalué à 500 millions de dollars. On y produira des cathodes, un matériel actif utilisé dans les batteries.

Le déploiement se poursuit

Selon une source gouvernementale, les restrictions entourant M. Thibault ne vont pas ralentir le développement de GM au Québec.

On n’a pas besoin de Simon Thibault pour négocier avec GM , nous a affirmé cette source.

Investissement Québec insiste sur le fait que le déploiement du plan se poursuit comme prévu .

La création d’une filière batterie au Québec est une priorité pour Investissement Québec , souligne Mme Fontaine, ajoutant que plusieurs employés sont impliqués dans ce dossier.

Le gouvernement ambitionne de créer une Silicon Valley de la batterie automobile dans le Centre-du-Québec. Environ 10 000 employés pourraient travailler dans cette zone.