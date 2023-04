Longueuil : le sort des cerfs de Virginie débattu en cour cette semaine

C'est le juge Bernard Jolin, de la Cour supérieure du Québec, qui entend les arguments des parties à ce sujet.

L'approche à privilégier ne fait pas consensus : il a été question d’abattre une partie du cheptel à l’arbalète ou de déplacer les animaux.

L’avocate de Sauvetage Animal Rescue, Anne-France Goldwater, a estimé lundi qu’il fallait miser sur le fait de garder les animaux en vie dans la mesure du possible, et lorsque ce n’est pas possible, il faut assurer la mort de l’animal sans souffrance, par euthanasie .

Me Goldwater a donné l'exemple d' un animal mourant ou souffrant d'une maladie contagieuse, et qui ne peut pas être traité, ou un animal qui est un danger pour le public et qui ne peut pas être réhabilité .

Elle a conclu que la mise à mort devrait être la dernière solution, et non la première .

De son côté, l’avocate Sophie Gaillard, directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques de la SPCA , a dit croire qu’il fallait opter pour des méthodes non létales.

On voit qu’il y a des méthodes de la gestion de la population de cerfs de Virginie qui ont été mises en place avec un haut taux de succès et qui reposent sur des méthodes non létales, comme la contraception ou la stérilisation , a-t-elle expliqué.

C’est quelque chose qui aurait dû être mis en place par la Ville de Longueuil depuis longtemps , a estimé Mme Gaillard.

Une professeure en éthique animale fera partie des experts interrogés cette semaine. Des experts du gouvernement du Québec interviendront également au sujet du dénombrement animal.

De 2017 à 2022, la population de cerfs a augmenté de 238 %, ce qui fait craindre pour la biodiversité de la végétation du parc Michel-Chartrand.

Avec les informations de Gabrielle Proulx