Procès de Steven Laurette : la victime présumée pensait former un couple avec l’accusé

Steven Laurette, un résident de Tetagouche-Sud âgé de 44 ans, est accusé de contacts sexuels et d’agression sexuelle contre une personne de moins de 16 ans. Il a plaidé non coupable.

Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits entre décembre 2018 et mars 2019 dans la région de Petit-Rocher. À l’époque, l’accusé était âgé de 40 ans et sa victime présumée avait 14 ans.

Cette dernière avait commencé à témoigner, vendredi après-midi en cour. Elle avait alors raconté les attouchements et les agressions sexuelles alléguées. Son identité ne peut pas être dévoilée en raison d'un interdit de publication.

Je pensais que j’étais en couple avec Steven

Lundi matin, la victime présumée a été rappelée à la barre. Elle a continué de répondre aux questions de la Couronne par vidéoconférence, assise dans une autre pièce du palais de justice de Bathurst.

Le procureur Yves Duguay lui a fait lire à haute voix des messages échangés avec l’accusé grâce à l’application Messenger, vers février et mars 2019.

Dans l’un de ces échanges, elle a confronté Steven Laurette à propos d’une information affichée sur son profil Facebook. Il s’agissait de sa situation amoureuse, indiquant qu’il était en couple avec une autre personne.

D’après les messages lus à haute voix lundi en cour, Steven Laurette a alors juré à la victime présumée qu’il n’était pas en couple avec la personne en question.

C’est vraiment humiliant, mais techniquement, je pensais que j’étais en couple avec Steven , a dit la victime présumée en cour pour expliquer pourquoi elle l'avait confronté ainsi.

Des textos supprimés à la demande de l’accusé, selon la victime présumée

Lors de son témoignage, la victime alléguée a aussi affirmé qu’elle avait l’habitude de supprimer les textos qu’elle échangeait avec Steven Laurette, à la demande de ce dernier.

Après avoir supprimé les messages, elle a raconté qu'elle prenait une capture d’écran et l’envoyait à Steven Laurette pour lui montrer qu’elle l’avait bel et bien fait.

Je ne le faisais pas tout le temps, mais j’étais censée le faire chaque fois , a dit la victime présumée lundi avant-midi.

La victime présumée a témoigné qu’elle est restée sous l’influence de l'accusé, en mars 2019 lorsque sa mère a su qu’elle échangeait des messages avec lui et qu’elle a contacté la police.

Cela n’a pas empêché la victime présumée de tenter d’entrer en contact avec Steven Laurette, à l’insu de sa mère, sans succès.

Il était le seul qui était là pour moi. Je pensais vraiment que j’étais seule , a témoigné la victime présumée.

Elle a affirmé qu’elle aimait l’accusé à l’époque. Ça a pris un peu de temps pour que je comprenne ce qui se passait, pour arrêter d’être sous son influence , a-t-elle témoigné.

L’avocat de la défense contre-interroge la victime présumée

L’avocat de la défense, Alex Pate, a par la suite mené le contre-interrogatoire de la victime présumée.

Il lui a posé des questions très précises, notamment sur des contradictions apparentes entre son témoignage lors de l’enquête préliminaire (qui s’est terminée en février 2022) et son témoignage lors du procès devant juge et jury.

Certaines de ses questions ont semblé irriter la victime présumée. Je suis fatiguée et je veux que ça finisse , a-t-elle dit en se couvrant le visage avec les mains.

Elle a aussi rappelé à l’avocat et au jury que les agressions alléguées ont été commises il y a quatre ans et qu’il est possible qu’elle ait oublié certains détails.

La mère de la victime alléguée témoigne

La mère de la victime présumée a par la suite témoigné, lundi après-midi. Son identité ne peut pas être dévoilé en raison d'un interdit de publication. Son passage à la barre a été court.

Elle a raconté comment elle a réagi lorsqu’elle a appris que Steven Laurette et sa fille échangeaient régulièrement des messages.

Elle a alors consulté certains de ces messages dans le téléphone de sa fille. Échanges qu’elle a trouvé tellement dérangeants qu’elle s’est rendue au poste de la police régionale BNPP le jour même, en mars 2019, afin de porter plainte.

Le procès de Steven Laurette se poursuivra mardi matin, en Cour du Banc du Roi à Bathurst.

Le juge Ivan Robichaud a d’ailleurs annoncé aux 12 membres du jury que les procédures – qui devaient prendre fin mardi après sept jours d’audience – vont être plus longues que prévues.