Violences sexuelles : Québec solidaire demande un débat sur les clauses d’amnistie

Le parti propose de réfléchir au meilleur moyen de s’assurer que les violences sexuelles soient exclues des clauses d’amnistie de toutes les conventions collectives des employés d’université.

Dans ce dossier-là, on a besoin de concertation transpartisane et avec tous les groupes impliqués, tant les étudiants que les universités [et] que les syndicats , affirme Alexandre Leduc, le député instigateur de la démarche parlementaire.

« Pour en arriver à un consensus et trouver le meilleur remède, il faut que tout le monde s'assoie à la même table. C’est un passage obligé pour régler ce dossier! » — Une citation de Alexandre Leduc, porte-parole de Québec solidaire en matière d’enseignement supérieur

Le leader parlementaire de Québec solidaire répète que la négociation à la pièce , telle que préconisée par la ministre Déry, n’est pas la bonne manière de traiter ce dossier .

Corriger cette faille permettrait aussi d’appliquer adéquatement la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur, qui exige que les sanctions tiennent compte du caractère répétitif des infractions de nature sexuelle, souligne la lettre envoyée par Québec solidaire à la Commission de la culture et de l'éducation.

« Puisque ce débat concerne des enjeux aussi importants que le droit des travailleurs et des travailleuses à des protections et d’un autre côté, le devoir des établissements d’enseignement supérieur de s’assurer de la mise en application de la loi 151, nous sommes d’avis qu’un mandat d’initiative sur la question est nécessaire. » — Une citation de Extrait de la demande de mandat d’initiative déposée par Alexandre Leduc, porte-parole de Québec solidaire en matière d’enseignement supérieur

La CAQ devra décider si elle donnera suite ou non à la demande de la deuxième opposition officielle. Il est peu fréquent que le parti au pouvoir acquiesce à ce type d'initiative.

Dans le cas où la Commission de la culture et de l’éducation se saisirait du dossier, celle-ci pourrait organiser des auditions pour entendre les différentes parties prenantes au dossier ainsi que des experts.

À l’issue de cet exercice, un rapport proposant des recommandations serait déposé. Le gouvernement pourrait alors décider d'y donner suite ou non.