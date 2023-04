La rivière Rouge atteindra son maximum dans les prochains jours

Selon le Centre de prévisions hydrologiques du Manitoba, la rivière Rouge devrait atteindre son niveau maximal entre le 28 avril et le 2 mai au sud de la prise d'eau du canal de dérivation et, à Winnipeg, entre le 28 avril et le 4 mai.

Le Centre signale également que les débits et les niveaux des principales rivières  (Nouvelle fenêtre) , dont les rivières Rouge, Assiniboine et Souris, demeurent élevés ou continuent d'augmenter à mesure que l'eau en provenance de la Saskatchewan et des États-Unis arrive au Manitoba, même si la plupart des affluents ont déjà atteint leur niveau le plus élevé ou s’en rapprochent.

Le Service météorologique national des États-Unis, quant à lui, ne s'attend pas à ce que le débit maximal de la rivière Rouge atteigne la ville de Pembina, à la frontière entre le Dakota du Nord et le Manitoba, avant le 2 mai.

Généralement, la rivière Rouge atteint son niveau maximal à Winnipeg plusieurs jours ou une semaine après l'avoir atteint au sud de la frontière. Il est cependant possible, cette année, que le phénomène soit plus simultané le long du cours principal de la rivière, puisque ses affluents mineurs au Manitoba ont déjà atteint leur niveau le plus élevé.

La taille des affluents locaux et le moment auquel ils se jettent dans la rivière Rouge sont aussi des facteurs importants pour déterminer le moment et l'importance des débits maximaux , a déclaré un porte-parole du Manitoba.

Possibilités d’inondations de surface

Dans la majorité de la province, des températures supérieures au point de congélation sont prévues dans les prochains jours. Ceci pourrait entraîner une fonte rapide des quelque 20 centimètres de neige qui demeurent par endroits dans l'ouest et le sud-ouest du Manitoba. Une augmentation du ruissellement de surface pourrait ainsi provoquer des inondations dans ces régions.

En plus du canal de dérivation de la rivière Rouge, celui de Portage est maintenant en service pour minimiser la formation d'embâcles sur la rivière Assiniboine à l'est de Portage la Prairie. Cela devrait aussi aider à contrôler les niveaux de la rivière à Winnipeg et dans les régions qui la bordent en aval de Portage la Prairie.

Jusqu'à 15 millimètres de précipitations pourraient s’abattre sur le centre de la Saskatchewan et sur le centre et l'ouest du Manitoba entre mercredi et jeudi. La province surveille ce système météorologique qui pourrait toucher le bassin supérieur de la rivière Assiniboine et les régions d'Entre-les-Lacs et des Parcs.