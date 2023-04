Des vignobles britanno-colombiens reçoivent une certification de viticulture durable

Les hivers plus froids et les étés plus chauds sont quelques-unes des conséquences du changement climatique que l’industrie viticole a vécu ces dernières années. Les vagues de froid extrême peuvent endommager les vignes. La fumée des feux de forêt peut également abîmer les raisins.

Nous avons eu un hiver difficile et les vignobles ont subi des températures très froides, ce qui nous inquiète. [...] Nous espérons qu'il y aura moins de dégâts que ce que nous pensons , avance Tony Stewart, PDG du vignoble Quail's Gate.

Le raisin est une culture particulièrement vulnérable, selon Lenore Newman, directrice de l'Institut alimentaire et agricole de l'Université de la vallée du Fraser. Photo : Radio-Canada / Christian Amundson

En réaction à la situation, des viticulteurs comme Tony Stewart ripostent en réduisant leur empreinte carbone. Ils adoptent des pratiques durables en utilisant moins d’eau, en optant pour des emballages plus légers et en réduisant l’utilisation de pesticides, entre autres.

Améliorer les pratiques viticoles

Ruth King, responsable du programme de certification SWBC , explique que l'objectif est d'encourager les entreprises du secteur viticole à faire mieux.

Selon elle, la réalité est qu'il y a place à amélioration au sein de l'industrie viticole de la province, en particulier en ce qui concerne son impact sur l'environnement : Je pense que l'on croit à tort que les vignobles sont de magnifiques espaces verts, qu'ils produisent des fruits et qu'ils les transforment en vin, et qu'il s'agit simplement d'une scène romantique et pittoresque.

Le programme SWBC a vu le jour en 2021.

Il adopte une approche globale de la durabilité et de la gestion de l'environnement, explique Ruth King. Il inclut aussi des facteurs sociaux comme le bien-être des travailleurs et la rentabilité de l'entreprise. Pour le vignoble Quail's Gate, par exemple, cela signifie que seuls des produits de la mer certifiés Ocean Wise figurent au menu de son restaurant.

C'est un début

Selon Lenore Newman, directrice de l'Institut de l'alimentation et de l'agriculture de l'Université de la vallée du Fraser, il est logique que les viticulteurs réduisent leur impact sur l'environnement.

Il est très encourageant de voir se développer de tels programmes de certification, car la production de vin peut être assez intensive , déclare Lenore Newman. La vigne est une culture particulièrement fragile qui peut nécessiter beaucoup de pesticides, d'herbicides et d'engrais, explique-t-elle.

Le problème, c'est que le monde entier doit s'orienter vers des pratiques durables, et pas seulement une industrie , ajoute-t-elle. Mais c'est un début.

Une référence pour les consommateurs

Les programmes menés par l'industrie, comme SWBC , permettent aux consommateurs de savoir quels vignobles font des efforts supplémentaires pour atteindre les objectifs de durabilité.

Avant de recevoir la certification, Tony Stewart explique que Quail's Gate avait adopté des pratiques durables depuis une quinzaine d'années.

Il indique qu’une grande partie du processus a consisté à documenter le travail déjà réalisé dans l'établissement. La certification du vignoble a pris environ un an, et il a fallu six mois supplémentaires pour que la cave de Quail’s Gate soit certifiée.

Le vignoble Quail's Gate dit que ses pratiques en matière de développement durable ont commencé il y a 15 ans. Photo : Shawn Talbot Photography

Tony Stewart affirme qu’une telle certification peut aider les producteurs de vin à se démarquer sur un marché très concurrentiel. Il estime que les consommateurs souhaitent de plus en plus savoir ce que font les viticulteurs pour réduire leur empreinte carbone.

Ruth King mentionne que le programme fournit un soutien marketing, mais qu'il aide également les entreprises à analyser leurs opérations pour les rendre plus efficaces et ainsi économiser de l'argent.

Tony Stewart, pour sa part, n’a pas l’intention de cesser d’innover. Il indique que Quail’s Gate cherche d'autres moyens de continuer à s'améliorer, comme en utilisant des véhicules et équipements agricoles électriques.

Avec les informations de Maryse Zeidler