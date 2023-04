Inondations : les niveaux d’eau baissent dans certaines parties du Nouveau-Brunswick

Les niveaux d’eau du fleuve Saint-Jean ont commencé pour la plupart à baisser, dimanche, mais certaines communautés du centre et du sud du Nouveau-Brunswick resteront probablement au-dessus du niveau d’inondation pendant encore quelques jours.

À Fredericton, les niveaux d’eau du fleuve sont retombés sous le niveau de crue cette fin de semaine, après plusieurs journées d’inondations.

Au nord de Fredericton, seuls Saint-Hilaire et une partie du Haut-Madawaska restent sous avis d’inondation.

Au sud-est de Fredericton, le fleuve déborde encore au-dessus des niveaux de crue à Gagetown, Jemseg et Sheffield-Lakeville Corner.

Geoffrey Downey de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick relate que certains secteurs au sud-est de Fredericton resteront probablement au-dessus du niveau d’inondation pendant encore quelques jours.

Bien que le niveau des eaux pourrait encore monter légèrement, le tout devrait en général se stabiliser sous peu et baisser plus tard cette semaine.

Les niveaux d’eau à Saint-Jean et ses alentours sont plus durs à prévoir en raison des marées, souligne Geoffrey Downey. Pour l’instant, on prévoit qu’elles demeurent au-dessous du niveau d’inondation.

Je ne peux certainement pas dire qu’on ne craint plus rien, mais je dirais que les circonstances sont très favorables à un printemps plus doux que ce dont on a été témoin ces dernières années , avance-t-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  En raison du niveau élevé des eaux, ce sentier à Fredericton était fermé dimanche. Photo : Lars Schwarz/CBC

Malgré les conditions météorologiques plus favorables, Geoffrey Downey croit néanmoins qu’il faut faire preuve de vigilance près du fleuve dans les prochains jours.

Les cours d’eau de la rivière se déplacent encore très rapidement. Il fait très froid. Il y a des débris de toute sorte dans l’eau , dit-il.

Geoffrey Downey appelle le public à se montrer prudent sur les routes à proximité des cours d’eau : des animaux sauvages pourraient s’y aventurer, si leurs habitats ont été inondés.