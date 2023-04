Le Port de Québec aspire à électrifier des quais de croisières « le plus tôt possible »

Le Viking Octantis, qui inaugure la saison des croisières à Québec mardi, est muni d’un système électrique qui lui permettrait d'éteindre ses génératrices gourmandes en combustibles fossiles, mais il ne pourra pas s’en servir, faute d’infrastructures adaptées. Une situation à laquelle le Port de Québec dit vouloir remédier « le plus tôt possible ».

En 2015, le Port de Québec a refusé une subvention de plusieurs millions de dollars du gouvernement fédéral pour installer une alimentation électrique sur ses quais de croisière. Le faible achalandage de bateaux dotés d’un système électrique ne justifiait pas l’investissement, selon les responsables du Port.

Huit ans plus tard, l'administration fait toutefois volte-face et finalise une étude de faisabilité pour installer des bornes spécialisées sur trois quais.

On a des discussions avec les différents paliers de gouvernement, les gens savent qu’on a de l'intérêt. Nous, on va déposer à Hydro-Québec une lettre formelle de demande dès les prochaines semaines, puis également avec les différents paliers de gouvernement. Ce qu’on souhaite, c’est de faire progresser le dossier le plus possible, et le plus rapidement possible , affirme Marie-Andrée Blanchet, directrice des croisières et de l'écosystème portuaire au Port de Québec.

Selon le Port de Québec, l’industrie des croisières a pris plusieurs mesures afin de limiter son impact environnemental depuis la pandémie, notamment en dotant des navires d'équipements permettant de les brancher à quai. En 2015, le Port pouvait difficilement anticiper ce virage de l'industrie, indique Mme Blanchet.

La première borne électrique pour navires de croisières inauguré au Port de Montréal en 2017. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le Port de Montréal avait pourtant sauté dans le train de l’électrification dès 2015, inaugurant sa première borne électrique de la taille d’un petit camion, deux ans plus tard. Il estimait alors qu’il pourrait réduire ses émissions de GES de 2800 tonnes par année.

Depuis, une quarantaine de bornes ont été ajoutées au Port de Montréal pour divers types de navires, confirme la Société de développement économique du Saint-Laurent.

Les bornes électriques permettent aux navires munis de systèmes adéquats d’éteindre les bruyantes et polluantes génératrices qui assurent les fonctions d’équipements de cuisine, d’éclairage ou climatisation, entre autres, pendant que le navire est à quai.

« C'est sûr qu’on voit que c’est une mesure intéressante pour l’industrie, que c’est une mesure intéressante pour nos communautés. Le frein actuellement, c’est l’investissement. » — Une citation de Marie-Andrée Blanchet, directrice, croisières et écosystème portuaire au Port de Québec

Mme Blanchet ne peut pas chiffrer les travaux, mais explique que la moyenne mondiale pour un tel projet est de l’ordre de 20 millions de dollars par quai. Le Port de Québec souhaite en électrifier trois, soit les quais 21 et 22, près de la Place des canotiers, ainsi que le quai 30 près des silos Bunge.

Le Port de Québec attend 41 navires différents lors de la saison 2023. (Photo d'archive) Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

La tendance de l'industrie

Selon Marie-André Blanchet, l'industrie des croisières a profité d’un ralentissement pendant la pandémie pour investir massivement dans des systèmes qui permettent aux navires de diminuer leur empreinte écologique.

La Cruise Lines International Association qui représente 95 % de la capacité mondiale de croisières océaniques affirme que 30 % de sa flotte est déjà dotée de systèmes d'alimentation éléctrique a quai, et 30 % supplémentaire seront modifiés d’ici 2028.

Si la grande majorité des navires de croisière sont maintenant électrifiés, explique Mme Blanchet, moins de 2 % (soit 29) des ports du monde le sont.

On voit qu’il y a un rattrapage au niveau portuaire de le faire, constate-t-elle. On voit aussi que les normes environnementales s'intensifient pour l'industrie. Donc si on veut répondre, être compétitif, améliorer notre desserte, puis aussi améliorer l'environnement ici à Québec, c’est une des choses qu’on peut faire pour rester positif dans l'environnement et pour rester une destination qui est choisie par les lignes de croisières.

Tout est possible

Hydro-Québec confirme que des discussions ont été entamées avec le Port il y a plusieurs mois, en 2022, au sujet d’un projet d'alimentation électrique des quais.

Il y a une réflexion qui doit être faite du côté de l’administration portuaire, puis on va recevoir [leur demande] avec grand intérêt , explique Pierre-Yves Renaud, conseiller en relation avec le milieu chez Hydro-Québec

Pierre-Yves Renaud affirme qu'Hydro-Québec regardera la demande du Port de Montréal «avec grand intérêt». Photo : Radio-Canada

Mme Blanchet indique qu'il reste à déterminer si le réseau d’Hydro-Québec a la capacité de fournir au Port les mégawatts requis pour le projet.

Ça, c'est une discussion qu'on a avec Hydro-Québec. On espère qu'on va être capable , dit-elle

Selon Hydro-Québec, le projet d'alimentation au port est réalisable.

Tout est possible, il s'agit d’avoir des données tangibles et prenantes , répond Pierre-Yves Renaud. Ce projet s'aligne d'ailleurs avec le plan stratégique d'Hydro-Québec qui souhaite décarboner l’économie québécoise , affirme-t-il.

Avant même qu’Hydro-Québec obtienne une demande du Port, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) devra l'autoriser, précise-t-il. Depuis l’adoption récente du projet de Loi 2, tout projet au-delà de 5 mégawatts doit obtenir l'autorisation du Ministère.

« L’octroi des blocs de puissance reposera sur une analyse multicritère des effets de chaque projet pour le Québec, notamment au niveau des retombées économiques ainsi que des impacts sociaux et environnementaux, tout en tenant compte des capacités techniques de raccordement d’Hydro-Québec ou du redistributeur d’électricité. » — Une citation de Jean-Yves D’Auteuil, responsable avec les médias, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie

Le porte-parole refuse de spécifier si le MEIE est en discussion avec le Port en lien avec un projet d'alimentation électrique ou s’il envisage demander du financement pour le projet.

Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et l’Énergie ne discute pas publiquement des pourparlers qu’il a, ou pourrait avoir, avec des promoteurs de projet , répond Jean-Pierre D’Auteuil, responsable des relations avec les médias au MEIE .

Suivre les traces de Montréal

Le Port de Montréal a complété un premier projet d'alimentation électrique pour les bateaux de croisières au coût de 11 millions dollars, en 2017. Le gouvernement du Canada y avait alloué cinq millions de dollars provenant de son Programme d’alimentation à quai pour les ports. Québec avait également déboursé trois millions de dollars tirés du Programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire en matière de réduction des émissions de GES .

Le Port de Québec aurait alors fait le choix de ne pas poursuivre le projet, car selon lui, il n’était pas clair que l'industrie allait vers l'électrification.

« On se trouvait dans un débat : est-ce qu’on changeait le carburant, est-ce qu’on allait vers l'électrification, est-ce qu’on allait payer pour quelque chose qui ne serait pas utilisé? Puis, veut, veut pas, c’est de l'argent public qu’on demande alors je pense que c’est un choix qu’on a fait au niveau de la faisabilité des choses. Maintenant, le portrait est complètement différent. » — Une citation de Marie-Andrée Blanchet, directrice, croisières et écosystème portuaire au Port de Québec

En 2015, seulement cinq navires qui faisaient souvent des escales à Québec étaient munis d'équipements pour le branchement à quai, comparativement à 14 aujourd’hui, explique-t-elle.

Selon le PDG de la Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES), Mathieu St-Pierre, le choix d’installer les bornes en 2015 était assez d’avant-garde , mais il note que d'autres ports canadiens, dont celui de Vancouver, avaient alors fait le même choix.

« Cinq ou six ans plus tard, effectivement, on constate que c’est une voie d'avenir, particulièrement dans une perspective de décarbonation, mais aussi en matière de pollution sonore. C'est beaucoup plus silencieux que les génératrices ou la motorisation des navires. » — Une citation de Mathieu St-Pierre, PDG Société de développement économique du Saint-Laurent

Michel Masse, président du Comité des citoyens du Vieux-Québec Photo : Radio-Canada

Bien accueilli

On voit ça de très bon augure, affirme le président du Comité citoyen du Vieux-Québec, Michel Masse. L’odeur du fioul se propage évidemment, on peut le sentir jusqu'à la Terrasse Dufferin. Même chose pour le bruit.

« C’est une avancée importante de la technologie, mais aussi de l'environnement au sens large. » — Une citation de Michel Masse, président, Comité Citoyen Vieux-Québec

M. Masse explique que le Port a déjà fait part de son projet à son comité, mais il reste à voir, dit-il, comment un tel projet qui nécessite des infrastructures importantes sera implanté dans le Vieux-Québec.