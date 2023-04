Ça grouille de vie dans la maison des Jetté-Provost. Charles, 5 ans, et William, 3 ans, interrompent leurs jeux pour prendre dans leurs bras leur sœur Anne, née il y a quelques jours. Entre leur énergie d’enfants et les va-et-vient de Lilly, la golden retriever de la famille, il est difficile d’imaginer qu’à peine une semaine avant notre visite, la maison avait accueilli un accouchement.

Les trois enfants sont en effet nés avec l'aide du service de sages-femmes du CIUSSS de l'Estrie - CHUS de Granby. Ce dernier, ouvert depuis 2016, offre d’accompagner les familles lors de leur accouchement à domicile, en maison de naissance ou en centre hospitalier. Née à la maison, Anne représente le 500e bébé qui a vu le jour avec l’aide de l’équipe.

Née à la maison, Anne représente le 500e bébé qui a vu le jour avec l’aide de l’équipe de sages-femmes de Granby. Photo : Radio-Canada

On aimait l'idée d'être à la maison dans nos choses, dans notre intimité , explique David Provost, le père de la petite Anne.

Juste le fait d'être chez toi, c'est vraiment moins compliqué. Tu es dans tes affaires, tu as de la nourriture en masse, on a un super cercle d'aide, renchérit sa conjointe Amanda Jetté. L’hôpital est à 15 minutes, c’est super proche [...]. S’il arrivait de quoi, on était super à l’aise avec ça.

Le couple avait déjà choisi l’accouchement à la maison lors de la naissance de son deuxième enfant. Pour son premier bébé, il avait plutôt opté pour un transfert à l’hôpital, toujours accompagné de sa sage-femme.

Lors de notre passage, David Provost a raconté le déroulement de la naissance d’Anne. C'est ici [dans notre chambre] qu'Anne est née, le 14 avril, vers 10 h 03. Les sages-femmes étaient à l'extérieur [dans le cadre de porte] et regardaient si tout se passait bien. Tout s'est bien passé, donc on a pu l'accueillir, et se réjouir de ce beau moment-là. Après ça, on était à la maison, on a pu se coller dans notre lit avec notre nouveau bébé , se remémore-t-il.

Amanda Jetté a accouché dans sa chambre avec l'aide, entre autres, de la sage-femme Sonya Tétreault. Photo : Radio-Canada

Un beau cadeau!

La sage-femme Sonya Tétreault était là pour accompagner la famille depuis les débuts de la grossesse. Elle et ses collègues rencontrent les familles pendant la grossesse, à une fréquence de visites calquée sur celles qui seraient organisées dans le cadre d’un suivi médical. Elles suivent ensuite leurs patientes à domicile pendant l’accouchement, et plusieurs fois dans les jours qui suivent.

On a été avec Sonya pour Charles, pour William, et Anne aussi, souligne Amanda Jetté. Ça rend la chose vraiment plus agréable. On est à l'aise de pas mal faire ou de dire ce dont on a besoin.

« On est très content que Sonya soit avec nous. Les gars savent qui elle est. Je continue toujours à lui donner de petites nouvelles, même quand c'était plus tard [après les accouchements]. C'est un beau cadeau! » — Une citation de Amanda Jetté

Sonya Tétreault a suivi la famille pendant toute la grossesse, et effectue également des visites après l'accouchement. Photo : Radio-Canada

Spécialistes du normal ...

Des familles comme celle d'Amanda et de David, Sonya Tétreault en a suivies des centaines. Son bureau de Granby est orné de photos de bébés et de cartes de remerciement dessinées par des enfants. Son équipe accueille régulièrement des parents et organise des groupes d'information et de soutien. La sage-femme offre également des services à l'hôpital ou à la maison de naissance de Sherbrooke, quand elle n'est pas en train de parcourir le vaste territoire couvert par son point de services pour se rendre à domicile.

En raison de ces grandes distances, elle peut suivre environ 25 familles par année, en plus d’épauler ses collègues pour 25 autres familles.

Une particularité du point de service granbyen est qu’environ 80 % des familles accompagnées par des sages-femmes choisissent d’accoucher à domicile. Cela représente plus du double que dans la plupart du Québec, précise Sonya Tétreault. Elle apprécie particulièrement ce moyen de travailler.

Jusqu’à date, aucun parent n’a regretté le choix de donner naissance dans son propre domicile, ne serait-ce que pour tous les avantages que ça comporte. Nous, comme sages-femmes, on est bien dans cette intimité-là. [...] Quand je suis à domicile, je suis entièrement là pour veiller au bien-être et à la sécurité de la maman et de son bébé , explique-t-elle.

Elle maintient cependant une excellente relation avec les autres spécialistes de la santé, et n’hésite pas à leur confier des familles au besoin. Les sages-femmes peuvent d’ailleurs seulement accompagner les femmes en santé qui vivent une grossesse normale.

« On est des spécialistes du normal. Quand ce n’est plus normal, je le détecte très rapidement. On a une collaboration avec les médecins de famille accoucheurs, les gynécologues-obstétriciens, et on effectue le transfert à ce moment-là. » — Une citation de Sonya Tétreault, sage-femme

Dépendamment à quel moment de la grossesse, on reste quand même dans le dossier pour soutenir ces parents-là et reprendre le suivi postnatal par la suite , ajoute la sage-femme.

…Mais avant tout, professionnelles de la santé

Sonya Tétreault est elle-même maman de huit enfants. Elle a choisi de se réorienter professionnellement et de retourner à l’université en 2009 pour devenir sage-femme. Cette profession est encore souvent méconnue de la population, même près de 30 ans après sa légalisation.

« Des fois, on se fait une image folklorique de ce que peut être la sage-femme, ce que je, définitivement, ne suis pas. On a de vrais médicaments, de vrais équipements médicaux. » — Une citation de Sonya Tétreault, sage-femme

Ces équipements sont d’ailleurs difficile à manquer. La sage-femme traîne derrière elle d’importantes boîtes à outils, où elle garde tout le nécessaire pour suivre de près l’état de santé de la mère, du bébé, et pour faire face à d’éventuelles urgences médicales.

Sonya Tétreault voyage avec des boîtes à outils bien chargées, qui contiennent entre autres de l'équipement de réanimation en cas d'urgence. Photo : Radio-Canada

Le matériel que j'aurais, dans le fond, autant à l'hôpital qu'en maison de naissance, va se retrouver chez les parents. On prend beaucoup de temps à déballer et remballer, car la plupart des choses sont pour des urgences qui ne se produiront pas. Ce qui fait que c'est sécuritaire, c'est qu'on a tout ça avec nous à chaque naissance , fait-elle remarquer.

Dans un dépliant destiné aux familles qui réfléchissent à l’option d’accoucher à la maison, le CIUSSS de l’Estrie - CHUS précise ainsi que d’après plusieurs études, pour les femmes en santé avec une grossesse normale, les accouchements prévus à domiciles en compagnie d’une sage-femme démontrent le même niveau de sécurité, tant pour la mère que pour le nouveau-né , que ceux prévus à l'hôpital.

Au final, la façon d’accoucher représente un choix très personnel pour chaque parent. Rayonnants, la petite Anne dans leurs bras, les Provost-Jetté représentent un bel exemple de décision éclairée.