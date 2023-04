Des adolescents aimeraient se divertir sans avoir à subir des regards suspicieux d’adultes

Des adolescents font observer que peu de lieux de divertissement à Calgary acceptent des mineurs. Une réalité vécue difficilement par ces jeunes qui aimeraient avoir eux aussi des lieux de rencontre non structurés.

Maya Kallo fait partie de ces adolescents. Même en se promenant dans les magasins, on est surveillé par quatre membres du personnel , dit-elle.

« Même si vous entrez dans un McDonald's, on vous dévisage ou on vous demande de partir parce que vous êtes un adolescent. » — Une citation de Maya Kallo, adolescente

Nous sommes en quelque sorte considérés comme un groupe problématique , renchérit Jayla Pearson, une autre adolescente.

De gauche à droite : Jayla Pearson, Sophie Harbinson et Maya Kallo, lors du lancement de Young Calgary. Photo : Fournie par Jayla Pearson

J'ai l'impression qu'à l'école, je dois agir d'une certaine manière et cacher qui je suis vraiment. Et puis, surtout avec le peu d'endroits ciblés où les adolescents peuvent se retrouver, j'ai l'impression que c'est difficile , ajoute Jayla Pearson.

Des lois archaïques font obstacle

Maud Salvi, directrice générale du festival de musique, de cinéma et d'arts indépendants Sled Island, s'efforce de proposer une programmation pour tous les âges, mais admet que ce n'est pas tout le temps possible.

Honnêtement, je me demande souvent où les jeunes vont pour consommer de la musique en direct , affirme-t-elle en mentionnant que la vente d'alcool complique les choses.

Le Kaffeeklatsch accueillait le public de tous les âges lors du festival Sled Island en 2022. Le café a depuis fermé ses portes. Photo : Radio-Canada / Oseremen Irete

La vente d'alcool aide à garder les portes ouvertes. Souvent, le prix du billet d'entrée ne suffit pas à couvrir les dépenses , souligne Maud Salvi.

« À mon avis, nous avons des lois archaïques sur les boissons alcoolisées qui n'évoluent pas. » — Une citation de Maud Salvi, directrice générale de Sled Island

C'est une sorte de ségrégation, n'est-ce pas? Et c'est vraiment dommage, car si les jeunes représentent l'avenir, ils ont tendance à être exclus , indique-t-elle.

Trouver des espaces

Marie-Pier Dube-Hazell, coordonnatrice des mentors chez Grands Frères Grandes Sœurs, explique que les jeunes avec lesquels elle est en contact ont besoin d'un endroit près de chez eux, peut-être avec un programme gratuit et des collations.

Il faudrait plus de centres communautaires dans les quartiers pour que les jeunes puissent y passer du temps à jouer à des jeux ou autres choses. Je pense que cela pourrait être utile , dit-elle.

Deinera Exner-Cortens, professeure associée au département de psychologie de l'Université de Calgary, affirme que ces espaces de rencontre sont plus importants que certains adultes ne le pensent.

Passer du temps avec ses pairs est un élément très important du développement des adolescents. Ils développent des compétences sociales. Ils bénéficient d'un soutien social qu'ils ne peuvent pas obtenir d'adultes qui ne les comprennent pas , souligne-t-elle.

Il est également tout à fait normal de faire des bêtises, dit-elle. La prise de risque fait partie de l'évolution de l'entrée dans l'âge adulte. Il s'agit donc de sortir et de découvrir ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire.

Brae Anne McArthur, directrice de la clinique de psychologie de l'Université de Calgary, fait savoir que son équipe mène une enquête auprès des jeunes de 13 ans en Alberta, pour savoir ce qu'ils font après l'école.

De l'information qui, selon elle, pourrait être utile aux décideurs politiques et aux organisations pour mieux servir les adolescents.

Avec les informations de Helen Pike