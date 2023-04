La saleté laissée par la fonte des neiges peut nuire, selon des experts

Avec l’arrivée du printemps dans les Prairies, la neige commence à fondre et laisse parfois derrière une grande quantité de saleté. Selon la directrice des services environnementaux de la Ville de Regina, Shelley Wellman, cette saleté abrite de minuscules particules polluantes qui peuvent être nuisibles à l'environnement et à la santé.

Elle cite une étude (en anglais seulement) menée par l'Université McGill à Montréal  (Nouvelle fenêtre) qui démontre qu'il y a plus de pollution dans la neige qu'il n'y paraît.

Il y a du sable, des morceaux de béton qui pourraient ramasser des déchets que les gens ont laissés sur le sol et des morceaux d'asphalte , affirme Shelley Wellman.

Près de 24 000 chargements de neige sont acheminés chaque hiver vers l'installation de stockage de neige de Regina, située dans le nord-est de la ville.

Mme Wellman souligne que la Ville de Regina a mis en place un processus d'analyse à l'installation de stockage pour détecter certains polluants, dont des métaux et des chlorures provenant des sels de voirie.

Selon elle, ce processus vise à déterminer si la neige a un impact sur le sol. Jusqu'à présent, aucun problème de ce genre n'a été détecté.

Le chercheur associé au département de chimie de l’Université Western à London en Ontario, Ubong Eduok, explique que la neige absorbe de minuscules particules polluantes.

Ces particules proviennent non seulement des gaz d'échappement des véhicules, mais aussi des produits chimiques, des métaux, des plastiques et des composés qui peuvent être dangereux pour l’environnement et les habitants.

Selon lui, ces polluants deviennent un problème écologique lorsque la neige fond.

Les polluants suivent le ruissellement vers les océans ou les Grands Lacs. [...] Ils peuvent s'évaporer dans l'atmosphère ou s'infiltrer et polluer complètement les eaux souterraines , explique le scientifique.

Selon la professeure au département de chimie de l'université McGill, Parisa Ariya, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier les polluants les plus nocifs, et pour améliorer les technologies de traitement des gaz d'échappement des véhicules.

Les villes sont les lieux où plus de 50 % de tous les gaz à effet de serre (GES) sont produits et émis , précise Parisa Ariya.

Elle note cependant que l’impact de la fonte des neiges sales sur les niveaux de pollution dans les zones urbaines est toujours inconnu.

Il est essentiel de comprendre comment ces polluants interagissent avec l'environnement, y compris la neige, si nous voulons réduire les centaines de milliers de décès prématurés causés par la pollution atmosphérique légère en Amérique du Nord , affirme Parisa Ariya.

Avec les informations d’Ethan Williams