L’AFO interpelle l’Ontario pour améliorer l’accès aux soins de santé en français

Dans un communiqué publié lundi, l’ AFO rappelle que la santé et les soins de longue durée figurent parmi les plus importantes préoccupations de la communauté franco-ontarienne .

Elle ajoute que lors de sa dernière assemblée générale, ses membres lui ont demandé de faire de la santé une priorité.

Elle explique que selon son plus récent sondage sur les priorités communautaires, un francophone sur deux a identifié un sujet santé comme sa plus grande priorité .

Avoir son mot à dire dans la nouvelle réforme

L’ AFO souhaite ainsi que les besoins francophones soient pris en compte dans la réforme du système de santé qui a débuté en 2019.

On a un peu déboussolé le système de santé. On a fait des changements. On a créé Santé Ontario. On est en train de faire la privatisation des soins, mais sans nécessairement avoir mis une entité francophone à l’intérieur de ces décisions , fait remarquer le président de l'organisme, Fabien Hébert.

Fabien Hébert est le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il explique qu’il existait auparavant des entités de planification où siégeaient des représentants francophones.

On veut regagner cette capacité d’influencer le système. On a besoin de faire ça en amont, lorsqu’on est en train de préparer les nouveaux programmes , ajoute-t-il.

Établir des cibles pour la désignation

L’ AFO insiste sur l’importance d’utiliser le système de désignation mis en place dans la Loi sur les services en français.

On doit vraiment se baser sur cette désignation-là comme pierre d'assise de l’accès. Lorsqu’on a des établissements qui sont désignés, ça vient avec des obligations. On sait qu’il va y avoir des services en français , explique le président de l’ AFO .

L’Assemblée recommande ainsi de désigner un fournisseur de services de santé francophone dans toutes les régions désignées pour fournir des services en français.

Elle veut aussi que les fournisseurs de services désignés par la province se conforment au cahier des charges pour obtenir une désignation officielle dans un délai de trois ans.

Collecter plus de données linguistiques

L’ AFO souhaite par ailleurs que la province collecte davantage de données relatives à la langue. Elle veut que le ministère oblige les fournisseurs de services à collecter des données linguistiques.

La variable linguistique doit être intégrée à la carte de santé, plaide également l'organisme.

« Ultimement, les gens veulent se faire reconnaître pour ensuite se faire aiguiller vers les bons services » — Une citation de Fabien Hébert, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario

Clarifier l’organisation des entités administratives

L’ AFO veut aussi que Santé Ontario se dote d’un poste de cadre responsable des services de santé en français avec des responsabilités transversales .

Plus généralement, elle souhaite une simplification et une clarification des responsabilités pour une meilleure reddition de comptes.

Il faudrait pour cela faire en sorte que les six entités de planification de services de santé en français correspondent à celles de Santé Ontario.

Pour l’heure, les entités francophones sont divisées selon une répartition qui n’existe plus pour les autres services.

Si Fabien Hébert reconnaît que ces questions auraient déjà dû être sur la table depuis 2019, il souligne toutefois que les discussions actuelles avec la province vont dans le bon sens.

Il dit également avoir des arguments pour convaincre le gouvernement.

On sait que le gouvernement met l’accent sur les économies. On sait que si les soins sont adaptés linguistiquement, ça résulte en une économie substantielle. Les interventions avec les clients deviennent de plus en plus efficaces et on réduit les coûts , conclut-il.

Avec des informations de l’émission Sur le vif