Une analyse en cours pour les sept sites de vaccination contre la COVID-19 dans la région

Actuellement, entre 150 et 200 doses de vaccin contre la COVID-19 sont administrées par jour pour l’ensemble de la région.

Ainsi, beaucoup moins d'employés sont nécessaires.

« Il y a un ralentissement, mais on y fait face en ajustant le personnel. Aujourd'hui, par exemple, dans toute la région, on a 34 personnes qui sont dans nos sept sites de vaccination. Donc on s'ajuste vraiment. » — Une citation de Josée Roy-Gagnon, directrice de la campagne de vaccination au Saguenay-Lac-Saint-Jean

En temps normal, il est précisé que les différents points de service pour la vaccination comptent 225 employés au total pour combler l'horaire d'une semaine, alors qu’ils étaient près de 600 au plus fort de la campagne de vaccination. Ces employés sont pour la plupart des retraités venus prêter main-forte. Sur le site Internet de Clic Santé, la plupart des cliniques de la région affichent une pleine disponibilité de rendez-vous pour la catégorie des 12 ans et plus, et ce, pour les sept prochains jours.

Marc Thibeault agira désormais comme directeur adjoint de la campagne de vaccination régionale et Josée Roy-Gagnon en assurera la direction. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

On est en analyse présentement pour tous les sites de vaccination de la région et prochainement, on va regarder comment mieux organiser les services, mais toujours avec un esprit d'accessibilité. L'accessibilité est importante en lien avec la courbe démographique de notre région. Les 50 ans et plus représentent 47 % de notre population régionale. Ailleurs au Québec, c'est autour de 40 %. Et on sait qu'un des facteurs de risques pour la COVID-19, c'est l'âge , explique le directeur adjoint de la campagne de vaccination au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc Thibeault.

Selon les plus récentes données de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ), 1131 personnes sont hospitalisées dans la province, dont 25 aux soins intensifs.

Diversifier les services

Les gestionnaires du CIUSSS n’ont pas l’intention de fermer une clinique de vaccination pour l’instant. L’objectif, selon eux, sera plutôt de bonifier l’offre de services. En effet, à compter du mois de mai, il est souhaité par les administrateurs de commencer la vaccination contre le zona.

Les cliniques de vaccination contre la COVID-19 ne sont plus achalandées. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

La campagne de vaccination gratuite contre le zona va d'abord s'adresser aux personnes de 80 ans et plus et aux personnes immunosupprimées. Elles pourront venir chercher leur vaccin dans nos sites de vaccination à partir du 1er mai. On s'attend à vacciner près de 8000 personnes cette année , conclut Mme Roy-Gagnon.

