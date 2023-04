Détection de plus de 19 000 monts sous-marins inconnus à ce jour

Pas moins de 19 325 monts sous-marins souvent associés à des volcans ont été révélés dans les océans terrestres grâce à des données radar obtenues par satellite et analysées par des océanographes associés à l'Institut d'océanographie Scripps aux États-Unis.

Les monts sous-marins sont des élévations isolées du plancher océanique de forme circulaire ou elliptique, avec des pentes relativement abruptes et une surface de sommet relativement petite , expliquent Julie Gevorgian et ses collègues dans leurs travaux publiés dans la revue Earth and Space Science (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Comme sur la terre ferme

Le plancher océanique, comme les terres émergées, présente une grande variété de reliefs. Les plus visibles sont les monts sous-marins, qui correspondent en quelque sorte aux montagnes continentales. Ces monts constituent de véritables écosystèmes abritant une biodiversité et une biomasse distinctes.

La présence des monts sous-marins apporte des nutriments précieux des eaux profondes à la surface. Ils deviennent ainsi l'habitat idéal pour les poissons et toute une variété de flores et de faunes océaniques.

En outre, ces montagnes sous-marines peuvent être créées par la poussée des plaques tectoniques ou par l'éruption de volcans, des mouvements qui sont aussi susceptibles de causer des tsunamis.

L'éruption sous-marine du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, le 14 janvier 2022. Photo : via reuters / Services géologiques de Tonga

Des cartes plus précises

À ce jour, seuls 20 % des fonds marins ont été cartographiés. Si ce portrait approximatif empêche d’évaluer les risques de tsunamis, il nuit aussi au travail des océanographes, qui ne peuvent créer des modèles précis de la circulation de l’eau dans les océans. Il prive également les géologues d’informations clés sur la température du manteau terrestre ou sur l’éruption de volcans sous-marins.

De plus, le fait de ne pas avoir un tableau complet du paysage océanique pose un problème pour la circulation des sous-marins qui peuvent entrer en collision avec les reliefs.

Dans les présents travaux, les chercheurs ont donc voulu préciser les connaissances actuelles obtenues à l'aide d'échosondeurs ou de sonars embarqués à bord de navires, mais surtout grâce à l’altimétrie satellitaire.

Nous avons jumelé les dernières données […] topographiques du fond océanique aux dernières mesures altimétriques des satellites, ce qui nous permet de préciser le catalogue mondial des monts sous-marins , notent les chercheurs.

Ainsi, ils ont identifié 19 325 nouveaux monts sous-marins, qui s’ajoutent aux 24 643 autres inscrits au précédent catalogue. La vaste majorité de ces monts – plus de 27 000 – ont été détectés par satellite.

Les chercheurs estiment que ce nombre ne reflète pas la réalité. Ils pensent que le catalogue va s'étoffer dans la prochaine décennie grâce au projet international Seabed 2030, qui vise à rassembler toutes les données océaniques disponibles pour produire la carte complète des fonds marins mondiaux d'ici 2030.