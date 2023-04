Madeleine Blais-Morin à la barre de la quotidienne de 18 h à ICI Première cet automne

Correspondante parlementaire à Ottawa depuis 2007, Madeleine Blais-Morin y était aussi analyste principale en matière de politique fédérale et, depuis 2019, la cheffe du bureau parlementaire de Radio-Canada.

Elle a commencé sa carrière radio-canadienne comme journaliste à Regina, puis à Halifax.

« Je suis honorée que l'on me confie l'animation de cet important rendez-vous quotidien, de joindre une équipe stimulante et très engagée, et de contribuer à mieux faire comprendre notre monde. »