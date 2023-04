Un avion allemand a transporté des dizaines de Canadiens hors du Soudan, lundi, et un avion de transport canadien C-17 stationné dans la région est en attente pour aider davantage de ressortissants à fuir le pays d'Afrique de l'Est, alors que le conflit s'intensifie.

Affaires mondiales Canada a fourni très peu d'informations sur les efforts déployés jusqu'ici pour faire sortir du Soudan les citoyens canadiens, ou même son propre personnel. Mais le premier ministre Justin Trudeau, lors d'une séance photo avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier, à Ottawa, a fourni une petite mise à jour lundi après-midi.

Je viens d'apprendre plus tôt aujourd'hui qu'un avion allemand a décollé de Khartoum avec à son bord un citoyen allemand et 58 citoyens canadiens , a-t-il précisé. Nous avons également un C-17 dans la région, et nous assurerons également le transport aérien.

M. Trudeau a ajouté que le récent pont aérien constitue un exemple de grande coopération entre le Canada et l'Allemagne.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait indiqué plus tôt lundi que le Canada travaillait avec les pays alliés pour aider les citoyens qui restent au Soudan à fuir le pays.

Des centaines de personnes ont été tuées et des milliers d'autres ont été blessées en seulement 10 jours, après la rapide détérioration des négociations de partage du pouvoir entre les forces armées du pays et ses troupes paramilitaires.

La ministre Joly indique sur Twitter qu'Affaires mondiales Canada essaie de contacter tous les Canadiens au Soudan qui se sont inscrits auprès du gouvernement. Elle rappelle que les Canadiens au Soudan doivent s'inscrire ou mettre à jour leurs renseignements personnels sur le service d'inscription des Canadiens à l'étranger.

Près de 1600 Canadiens étaient officiellement inscrits au Soudan samedi, mais les experts estiment que le nombre de Canadiens dans ce pays est probablement beaucoup plus élevé.

Le Canada a suspendu dimanche les services consulaires dans ce pays d'Afrique de l'Est, affirmant que les diplomates canadiens travailleraient temporairement à partir d'un endroit sécuritaire à l'extérieur du pays , tout en essayant d'aider les citoyens soudanais.

Alors qu'Ottawa n'a pas expliqué comment ses diplomates avaient quitté le Soudan, le New York Times a écrit dimanche que les forces spéciales américaines avaient évacué 6 diplomates canadiens, ainsi que 70 diplomates américains et certains d'autres pays.

La BBC , quant à elle, a rapporté que des Canadiens faisaient partie d'un groupe évacué par mer vers l'Arabie saoudite.

Affaires mondiales Canada n'a pas encore répondu aux questions envoyées dimanche matin au sujet de ces reportages.

Ottawa n'évacue pas son personnel soudanais embauché sur place et assure qu'il étudie toutes les options possibles pour les soutenir.

En août 2022, l'ambassade de Khartoum comptait 6 employés canadiens et 12 personnes embauchées sur place, selon les données déposées par le ministère auprès d'un comité sénatorial.