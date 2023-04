Un investissement de 420 000 $ pour l’électrification de la flotte d’autobus de Saskatoon

Le gouvernement fédéral y investit 336 000 $, alors que la Ville de Saskatoon alloue 84 000 $ à ce projet.

Grâce à ce financement, Saskatoon Transit pourra créer une stratégie en cinq phases afin d'examiner les coûts, d'évaluer les risques et les avantages, et d'identifier les infrastructures et les ressources internes nécessaires à la transition vers un parc de véhicules à faible émission de carbone.

Ce projet s'aligne sur le plan communautaire à faibles émissions  (Nouvelle fenêtre) de Saskatoon, une feuille de route qui permettra à la Ville d'atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre à long terme.

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, indique que cet investissement permettra à Saskatoon de prendre des mesures cruciales en vue de moderniser et d'électrifier son parc d'autobus et souligne les avantages de ce moyen de transport.

« Le fait d'assurer des déplacements efficaces et de réduire les coûts, tout en prenant des mesures pour atteindre les objectifs de notre plan communautaire de réduction des émissions, contribuera à garantir un réseau de transport en commun moderne et durable pour les gens de Saskatoon. » — Une citation de Charlie Clark, maire de Saskatoon

De son côté, le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc estime que si le projet de l'électrification de la flotte d'autobus aboutit, cela permettra aux habitants de Saskatoon d'avoir un moyen de transport plus silencieux et plus propre.

L'argent investi par Ottawa provient du Fonds pour le transport en commun à zéro émission qui sert à aider les sociétés de transport en commun à bien planifier la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

En mars dernier, la Ville de Regina a annoncé qu’elle recevra un investissement de 26 millions de dollars d'Ottawa pour électrifier son réseau de transport en commun et moderniser ses installations d'entretien.