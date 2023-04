BeReal tente de raviver la flamme en haussant le nombre de publications par jour

BeReal, qui se dit un réseau social plus authentique, envoie tous les jours à un moment aléatoire une notification à ses utilisateurs et utilisatrices, les pressant de capturer une photo du moment présent, sans filtre, et à la publier à son cercle de proches sur l’application.

Cette fenêtre de deux minutes pour publier en ligne n’arrivait jusqu’ici qu’une seule fois par jour. Dans la nouvelle mise à jour, les internautes pourront publier le même jour à l’heure désirée deux séries de photos supplémentaires, appelées Bonus BeReal , à la condition qu'un premier BeReal ait été publié.

L’application, dont le nombre d’adeptes est en diminution, souhaite attirer de nouvelles têtes dans ses rangs en offrant la liberté de partager les moments spéciaux de leur vie qui se produisent en dehors de la fenêtre de deux minutes .

Un succès fulgurant

Conçue par le Français Alexis Barreyat, BeReal a été téléchargée par des dizaines de millions de personnes en 2022.

Son succès a été si fulgurant qu’il a poussé plusieurs géants des réseaux sociaux à lancer certaines fonctionnalités propres à cette application, d’Instagram à Snapchat.

TikTok a récemment lancé les TikTok Now, qui reprennent l’outil de capture en simultané, soit de la caméra frontale et de la caméra dorsale du téléphone intelligent.

BeReal estime à 20 millions son nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices au quotidien.

La fonctionnalité Bonus BeReal sera déployée en premier au Royaume-Uni avant de s'étendre « bientôt » dans le reste du monde.