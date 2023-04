38 syndicats d’ambulanciers déclencheront une grève illimitée mardi

Ces syndicats sont affiliés à la Fédération des employés préhospitaliers du Québec (FPHQ) qui représentent des membres dans plusieurs régions de la province et à la TASBI qui œuvrent particulièrement en Beauce et en Chaudière-Appalaches. Ils représentent environ la moitié des ambulanciers au Québec.

Les entreprises touchées par la grève Services Préhospitaliers Paraxion inc. (Saint-Faustin—Lac-Carré, Baie-Trinité, Grande-Vallée, Sainte-Anne-des-Monts, Saint-Maxime-de-Mont-Louis et Murdochville, Grande-Rivière et Port-Daniel— Gascons, Forestville, Baie-Comeau et Les Escoumins, Mont-Louis, Rimouski, Saint-Flavien, Gaspé)

Les Ambulances 33-33 inc. (Saint-Tite)

Ambulance de Rimouski inc. (Saint-Cyprien, Saint-Michel-du-Squatec,Trois-Pistoles, Rimouski et Saint-Fabien)

Ambulances Kamouraska

Ambulance Gilbert (Matane)

Ambulance Chouinard inc. (La Pocatière)

Coopérative des paramédics du Grand-Portage

Corporation ambulancière de Beauce inc.

Service ambulancier de La Baie inc.

9156-9830 Québec Inc. (Ambulances Sacré-Cœur)

Ambulances Drummondville, une division de Dessercom inc.

Ambulances Plessisville, une division de Dessercom inc.

Ambulances Sylvestre, une division de Dessercom inc.

Ambulances Lyster, une division de Dessercom inc.

Ambulances Manseau, une division de Dessercom inc.

Ambulances Louiseville, une division de Dessercom inc.

Ambulances La Patrie, une division de Dessercom inc.

Ambulances Marlow inc. (Saint-Gédéon-de-Beauce)

Corporation Ambulancière de Beauce inc. (Saint-Georges, Lac-Etchemin, Sainte-Justine, Beauceville, East Broughton, La Guadeloupe, Saint-Joseph-de-Beauce, Sainte-Claire et Sainte-Marie)

Puisque les services offerts par ambulanciers sont considérés comme essentiels, la population n’a pas à être inquiète de ne pas être desservie, rappelle Jean-François Gagné, vice-président aux relations de travail à la FPHQ .

Le tribunal administratif du travail assure aussi que les services sont suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger.

Les chefs d’équipes des casernes seront en grève dès demain pour une durée déterminée. Ça touche une ou deux personnes par caserne. Le but est de donner plus d'ouvrages aux cadres des entreprises. Aussi, dès l’automne, nous n’accueillons plus de stagiaires pour mettre de la pression sur l’employeur , explique M. Gagné.

Ce dernier espère en venir à une entente d’ici Noël.

Leurs revendications

D’abord, les syndicats demandent une meilleure reconnaissance de la profession. Les chauffeurs d’autobus sont mieux payés que les ambulanciers. Nos jeunes commencent à 23 $ de l’heure comparativement à 30 $ de l’heure ailleurs , déplore Jean-François Gagné.

Il regrette également que de plus en plus de vétérans quittent la profession. Ils ne sont pas capables d’obtenir leurs vacances, ils sentent la pression à quel point il nous manque de main-d'œuvre. Sur la Côte-Nord, seulement l’an passé, 14 ambulanciers ont démissionné , poursuit-il.

La FPHQ demande aussi de meilleures ressources en santé mentale et une desserte suffisante. En effet, plusieurs régions du Québec se plaignent du manque d’ambulances sur leur territoire depuis des années.

À titre d’exemple, le problème de couverture ambulancière à Lévis a été soulevé dans un premier rapport du coroner publié en 2020 et dans un deuxième en 2022 à la suite de deux décès.