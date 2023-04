Une trentaine d’infirmières recrutées à l'étranger pour travailler à l’Î.-P.-É.

Lors d'un conférence de presse lundi, la régie de santé de l’île a annoncé qu’une première mission de recrutement aux Émirats arabes unis avait déjà eu lieu et que d'autres sont prévues pour cette année.

« Je suis très fière de dire que nous avons fait 31 offres d’emplois à des infirmières [à Dubaï] pour venir travailler avec Santé Île-du-Prince-Édouard. » — Une citation de Rébecca Gill, directrice du recrutement au ministère de la Santé de l’île

Pour Rebecca Gill, directrice du recrutement au ministère de la Santé de l’île, la mission réalisée en mars dernier à Dubaï a été un succès. À cette occasion, une trentaine de professionnelles ont reçu une offre d’emploi pour venir travailler à l’île.

J’espère que ces infirmières vont être ici dans les six ou huit prochains mois , précise-t-elle en soulignant qu'il est toujours possible que certaines candidates puissent changer leur plan de déménager au Canada.

Rebecca Gill est directrice du recrutement au ministère de la Santé de l’île. Elle a passé une semaine à Dubai afin de recruter des infirmières en mars dernier. Photo : Radio-Canada / Jane Robertson

Dans un premier temps, ces infirmières devaient initialement occuper des postes de préposés aux soins infirmiers à l’île.

Mais ces personnes pourront aussi commencer le processus pour obtenir un permis [d'infirmière] avec les collèges, et en fonction des cas, pour certaines infirmières, ce sera plus rapide , explique Rebecca Gill.

La directrice du recrutement au ministère explique aussi que le Bureau d’immigration provincial avait recommandé de débuter les missions de recrutement d’infirmières par les Émirats arabes unis.

Je sais qu’il y a beaucoup de personnes là-bas qui veulent travailler, déménager au Canada et spécifiquement ici, à l'Île-du-Prince-Édouard, pour travailler dans notre système de santé , ajoute-t-elle.

Environ 300 personnes ont postulé pour des emplois offerts à l'île, durant le passage de la délégation insulaire, en mars. Sur ces 300 candidatures, 64 ont mené à des entretiens d’embauche et 30 à des offres d'emploi.

Recruter des infirmières francophones

L'embauche de la main-d'œuvre francophone devrait aussi faire partie des priorités de la province. Une action de recrutement est prévue pour août prochain en France et en Belgique.

Nous allons créer une liste de personnes qui sont intéressées de travailler ici à l’île, et pendant les prochains mois, on va travailler avec ces personnes pour découvrir pour quels postes elles sont qualifiées , explique Rebecca Gill.

« C'est une des meilleures nouvelles que j'ai entendue cette année! Si on est capable d'avoir des infirmières auxiliaires ainsi que des préposés aux soins qui sont formés en français, ces personnes peuvent aller desservir notre clientèle francophone à l’île. » — Une citation de Darlene Arsenault, présidente par intérim du Collège de l’île

Une mission qui donne de l’espoir à la présidente par intérim du Collège de l’île, Darlene Arsenault, car son institution a dû mal à trouver des infirmières francophones à l’île pour enseigner dans des cours.

On est obligés de faire appel aux enseignants qui habitent au Nouveau-Brunswick pour le cours de préposés aux soins, parce qu’on n’a pas ce personnel ici, explique-t-elle.

Darlene Arsenault, présidente par intérim du Collège de l’île, le 25 janvier 2023. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Le Collège de l’île est le seul établissement postsecondaire francophone de l’île.

Depuis cette année, et même depuis mai de l'année dernière, on est toujours à la recherche d'infirmières ou d' infirmières auxiliaires pour venir nous aider à enseigner des cours, à faire des supervisions de stage, et tout ça parce qu’ on a perdu des enseignantes , explique Darlene Arsenault.

Selon le site web de Santé Île-du-Prince-Édouard, plus de 200 postes d'infirmières sont à pourvoir dans de différents secteurs du système de santé de l’île à l’heure actuelle.