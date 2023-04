Course-poursuite entre la police de Winnipeg et un camion roulant avec un pneu manquant

Cette course-poursuite s’est terminée dans l'ouest de la ville de Portage la Prairie, après que des agents de Gendarmerie royale du Canada (GRC) eurent déployé un tapis clouté pour arrêter le conducteur, qui a ensuite été remis à la police de Winnipeg.

Plusieurs personnes, qui ont été témoins de la course-poursuite, ont partagé des vidéos sur les réseaux sociaux. Certaines de ces vidéos démontrent les déplacements erratiques du camion, roulant parfois sur la mauvaise voie, et les étincelles au niveau de sa jante sans pneu.

Natalie Paziuk, qui en a été témoin, affirme qu'elle rentrait chez elle, dans l'est de Winnipeg, quand elle a vu une file de voitures de police et le camion en question se diriger vers son véhicule, qui se trouvait entre l'avenue Portage et la rue Overdale.

Les étincelles se projetaient jusqu’à environ 3 mètres derrière le camion, puis nous avons réalisé qu'il venait directement vers nous sur notre voie , raconte-t-elle.

Elle ajoute que le camion semblait rouler à au moins 120 km/h .

Natalie Paziuk se dit soulagée d’avoir réagi rapidement en s’écartant de la route.

La GRC n'a pas voulu fournir d'information supplémentaire, mais elle a indiqué qu'un communiqué de presse serait publié mardi.

Avec les informations de Rachel Bergen