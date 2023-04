Le secteur des arts au Manitoba craint une nouvelle crise financière d’ici 2024

La directrice générale de l'Orchestre symphonique de Winnipeg, Angela Birdsell, affirme que les ventes continuent d'osciller entre 65 et 70 % par rapport à avant la pandémie.

Si cette situation perdure, elle estime que son organisation sera à court d'argent dès le début de l'année 2024.

Nous sommes encore bons pour cette année, mais l’année prochaine, ce sera un gros problème , souligne Angela Birdsell.

Elle ajoute que son cas n’est pas isolé. Nous avons parlé avec beaucoup de collègues, pas seulement au Manitoba, mais surtout dans les Prairies, qui disent qu’ils ne pourront pas continuer l’année prochaine.

Au total, 20 organismes du secteur des arts de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba ont signé une lettre commune adressée au ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, à la fin du mois de mars, pour demander un financement fédéral supplémentaire.

Les organismes estiment que le secteur des arts et de la culture a été l'un des derniers à se remettre de la pandémie. Et, parmi les secteurs artistiques, la reprise a été la plus lente pour les arts du spectacle, en particulier dans les provinces des Prairies.

Un sondage de Nanos Research (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) estime que les organismes du Québec observeront une augmentation notable de la fréquentation au cours de l'année à venir (9,7 %), tout comme ceux de la Colombie-Britannique (13,1 %). De leur côté, les organismes des Prairies verront une augmentation minime (1,3 %).

Primordial de préserver l’art

Le directeur général du Réseau des grands espaces, Sylvain Aumont, rappelle que le milieu artistique a eu l’appui [du gouvernement] pendant la pandémie . Or, il prévoit que les financements des activités de diffusion vont diminuer dans les prochaines années.

Par conséquent, il voudrait qu'Ottawa investisse davantage pour pallier aussi les effets à long terme de la crise sanitaire.

« C’est le temps de payer la note. » — Une citation de Sylvain Aumont, directeur général du Réseau des grands espaces

Le directeur général de ce réseau qui regroupe les arts francophones de l’Ouest et du Nord note que, pour le moment, la crise se voit surtout dans les coulisses.

Il faut avoir la main-d’œuvre pour mener les activités de diffusion. […] Le coût de la vie a augmenté. Il faut que ça se reflète dans les salaires , soutient-il.

Sylvain Aumont ajoute que, pour la vitalité du français, il est primordial de préserver l’art, surtout lorsqu’il s’agit de communauté francophone en milieu minoritaire.

Avec les informations de Jim Agapito, Cameron MacLean et Alice Dulczewski