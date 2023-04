Des conteneurs pleins pour la fin du projet pilote de la consigne élargie

Vendredi, on était passé vider les conteneurs pour être sûr qu’il n’y ait pas de débordement , raconte Normand Bisson, président-directeur général de l’ AQRCB . Probablement que plusieurs utilisateurs avaient enregistré la date du 23 avril, alors on s’est retrouvé avec un surplus de sacs par rapport à la capacité.

Autant samedi que dimanche, des gens n’ont pu glisser leurs contenants dans les lieux de dépôt ConsignExpress du boulevard Charest Est et de la 1re Avenue, faute de place dans les conteneurs automatisés.

Les 30 sacs étaient identifiés à des clients. On va les traiter. Les clients vont être remboursés et les contenants vont être 100 % recyclés, c’est garanti , ajoute Normand Bisson, qui se réjouit tout de même de l’engouement pour le projet pilote.

C’est quand même intéressant, les utilisateurs préféraient laisser le sac sur place en prévoyant qu’il soit traité quand même, plutôt que de suivre un mode de service plus traditionnel.

Intérêt confirmé pour ce type de service

Selon les dernières données de l’ AQRCB , 154 737 contenants ont été rapportés dans les lieux de dépôt, toutes matières confondues, entre le 24 octobre 2022 et le 15 mars 2023. Plus de 122 000 d’entre eux étaient consignés.

Les résultats sont vraiment excellents , analyse Normand Bisson.

Contenants déposés dans les conteneurs ConsignExpress Contenants déposés dans les conteneurs ConsignExpress Matériaux (trier par ordre croissant) Matériaux (trier par ordre croissant) Total (trier par ordre croissant) Total (trier par ordre croissant) % (trier par ordre croissant) % (trier par ordre croissant) Métaux 113 584 73,4 % Plastiques 15 813 10,2 % Cartons 4948 3,2 % Verres 17 164 11,1 % Contenants à remplissages multiples 3228 2,1 % Total 154 737 100 %

Lancé en octobre, le projet pilote permettait aux citoyens de rapporter les bouteilles de vin, les bouteilles d’eau, les cartons de jus et de lait, les bouteilles de spiritueux ainsi que les contenants déjà consignés de boisson gazeuse et de bière dans deux conteneurs situés sur le boulevard Charest Est et la 1re avenue.

Nous, ce qu’on testait à Québec, c’était le principe du dépôt de sacs, explique M. Bisson.

Une fois les sacs déposés, les gens recevaient leur remboursement électronique dans les jours suivants.

Le projet pilote avait été lancé le 24 octobre 2022. Photo : Radio-Canada / Eric Careau

On avait 1450 inscrits dont 650 comptes actifs, des gens qui l’utilisaient régulièrement [...] Dans un territoire aussi restreint, d’avoir autant de participation, c’est extraordinaire, se réjouit Normand Bisson.

Pour le président-directeur général de l’ AQRCB, ça confirme l’intérêt pour ce type de service .

À l’un des endroits où les citoyens pouvaient faire imprimer leurs étiquettes, la gérante de la pharmacie Familiprix saluait l'initiative.

Ça a bien marché, en général ça a été très apprécié des gens , constate Nathalie Mathieu.

Les étiquettes d'identification à placer sur les sacs pouvaient être imprimés au Familiprix voisin du conteneur sur le boulevard Charest Est. Photo : Radio-Canada / Israël Tanguay

Les gens disaient que ça leur évitait les files d'attente et d’aller dans les supermarchés , ajoute l’employée qui prenait souvent le temps de montrer comment fonctionnait la machine aux visiteurs.

Elle avait toutefois ce conseil pour les instigateurs du projet.

J’aimerais que les consignes soient plus précises, les gens pensaient qu’on donnait les sacs , explique Mme Mathieu.

La route vers la consigne élargie se poursuit

C’est avant la fin de l’année que la consigne sera élargie à tous les contenants de boisson de 100 millilitres à 2 litres, qu’ils soient en plastique, en verre ou en aluminium.

Le 1er novembre, la province devrait compter 1200 lieux de retour. L’objectif de 1500 sera atteint dans les mois suivants.

Dans le futur, l’objectif est d’utiliser ce mode de récupération-là, mais à l’intérieur d’un local , indique Normand Bisson, et ce futur système sera hybride .

Normand Bisson joue un rôle clé dans le déploiement de la consigne au Québec. Photo : Radio-Canada

D’un côté, il va continuer d’y avoir de la récupération chez les détaillants en alimentation, mais il va y avoir aussi, en parallèle, un retour de contenants qui va se faire dans des lieux dédiés.

C’est donc dire que ce qui a été vu en bordure de rue à Québec se retrouvera à l’intérieur d’un local dans le futur système.