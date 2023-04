Des chirurgies de la cataracte offertes dans une clinique privée de Miramichi

Le Réseau de santé Horizon annonce un partenariat avec une clinique privée d’ophtalmologie de Miramichi pour offrir trois fois plus d’opérations de la cataracte dans cette région où près de 700 personnes sont sur une liste d’attente pour ce type de chirurgie. Ces opérations seront couvertes par le programme d’assurance-maladie provincial.

Ainsi, les opérations de la cataracte seront réalisées dans la clinique du Centre d’opération de la cataracte et non plus à l’Hôpital régional de Miramichi, ce qui permettra au personnel du bloc opératoire de cet hôpital d’effectuer d’autres types de chirurgies, comme un remplacement de la hanche ou du genou, par exemple.

Il s’agit d’un projet pilote semblable à celui annoncé par Vitalité en septembre dernier, qui permet aux gens de Bathurst de recevoir une chirurgie de la cataracte dans une clinique privée de cette région.

Pour les personnes inscrites sur une liste d’attente pour une opération de la hanche, du genou ou du cancer, cela permet de libérer la salle d’opération de l’hôpital pour que ces opérations puissent être réalisées et de réduire le temps d’attente et la liste d’attente pour ces opérations , a expliqué le ministre de la Santé Bruce Fitch, lors d’un point de presse lundi.

Margareth Melanson (à gauche), PDG par intérim du Réseau de santé Horizon, Bruce Fitch (au centre), ministre de la Santé et Dr Nir Shoham-Hazon (à droite), l’un des chirurgiens qui participent au projet. Tous affirment que cette initiative permettra d'accroître l'accessibilité aux services chirurgicaux. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Selon le Réseau de santé Horizon, cette initiative permettra de faire passer le nombre d’opérations de 25 à 75 par semaine dans la région de Miramichi.

Lorsque [la clinique] du Dr Shoham-Hazon sera pleinement opérationnelle, 75 opérations seront réalisées par semaine, ce qui représente plus d’opérations de la cataracte qu’il est possible de le faire dans la salle d’opération de Miramichi, car la disponibilité du bloc opératoire doit être partagée avec les autres spécialités , précise Margaret Melanson, PDG par intérim d’Horizon.

Des opérations gratuites

Les frais seront payés par le programme d’assurance-maladie provincial, comme c’était le cas à l’hôpital, a tenu à préciser le ministre de la Santé.

« Le point clé, c'est avec une ''medicare card'', ce n’est pas la ''credit card''. Il n’y a pas de coûts pour les personnes qui font l’opération ici. » — Une citation de Bruce Fitch, ministre de la Santé

Le propriétaire de la clinique est le Dr Nir Shoham-Hazon. Il affirme que son personnel pourra offrir un service en français et en anglais.

Les patients se présentent ici et reçoivent l’opération, comme c’était le cas à l’hôpital. [...] Ils n’ont pas à payer pour ce service , a-t-il dit.

La clinique du Centre d’opération de la cataracte de Miramichi aura la capacité de réaliser environ 2500 opérations de la cataracte par année.

Avec les informations d’Alix Villeneuve