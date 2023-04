L’industrie minière veut mieux faire connaître ses bonnes pratiques

Une série d'activités telles que des conférences, des visites de mines, des journées portes ouvertes ou encore des jeux-questionnaires sont prévues tout au long de cette semaine pour mieux faire découvrir l'industrie minière à la population.

Pour l'Association minière du Québec (AMQ), cette Semaine doit servir de vitrine de fierté pour l’industrie. Selon la directrice générale Josée Méthot, la méfiance qui peut exister dans la population provient d'une méconnaissance des pratiques de l’industrie.

Un sondage récent a révélé que 80 % des gens disent ne pas bien connaître l’industrie, souligne-t-elle. Beaucoup de gens sont restés avec de vieilles perceptions. On doit mieux faire connaître ce qu’on fait, nos bonnes pratiques. Au Québec, on a un encadrement réglementaire sévère et l’industrie monte toujours la barre dans ses pratiques environnementales et sociales.

Le député Pierre Dufour, Martin Ferron, Lily-Katryne Comtois, présidente du comité organisateur de la Semaine minière du Québec à Val-d'Or, Josée Méthot, de l'Association minière du Québec, Patrick Mercier, de la mine Odyssey et Guy Bourgeois, de l'Association de l'exploration minière du Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Cette Semaine minière se déroule alors que Québec tient présentement des consultations sur le développement de l'activité minière. Pour l’Association de l'exploration minière (AEMQ), ce processus doit être pris au sérieux par les acteurs de la région, qui ont tout intérêt à se faire entendre.

Cette démarche doit être complète, affirme le directeur général Guy Bourgeois. Ça ne doit pas juste être les gens du Sud qui disent ce qu’ils pensent, mais aussi ceux qui vivent au quotidien près des minières, qui travaillent dans les compagnies, qui sont plus en lien avec la réalité. La méconnaissance peut amener des gens à prendre des positions. Par exemple, qu’on n’a pas besoin d’activité minière. Mais d’un autre côté, l’enjeu de la transition énergétique amène un besoin de minéraux critiques et stratégiques. On a besoin d’aller chercher dans notre sous-sol ce minerai, de façon responsable.

L'exemple d'Odyssey à Malartic

La présidence d'honneur de cette semaine minière a été confiée à Patrick Mercier, directeur général de la mine Odyssey d'Agnico-Eagle.

Le directeur général de la mine Odyssey de Malartic, Patrick Mercier. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Il participera d’ailleurs à un dîner-conférence jeudi, devant la Chambre de commerce de Val-d’Or.